Wegen der Sanierung der Tunnelkette am Pass Lueg ist seit September eine Richtungsfahrbahn der A10 zwischen Golling und Werfen komplett gesperrt. IMAGO/Daniel Scharinger

Werfen/Hallein – Der Osterreiseverkehr hat auch am Karfreitag auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg wieder für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Wie ein Sprecher des ÖAMTC zur APA sagte, reichte die Kolonne in Fahrtrichtung Süden gegen Mittag bereits mehr als zehn Kilometer zurück. Und sie könnte im Verlauf des Nachmittags noch anwachsen. Die Verzögerungen für Autofahrer lagen zunächst bei bis zu zwei Stunden.

Bereits am Gründonnerstag erreichte der Stau eine Länge von letztlich 18 Kilometern – laut ÖAMTC gestern "der mit Abstand längste Stau in ganz Österreich" – und sorgte für Wartezeiten von bis zu drei Stunden. In Fahrtrichtung Norden würde der Verkehr am Freitag laufen, hier rechnete der Automobilklub aber vor allem am Montag mit umfangreichen Staus durch den Rückreiseverkehr nach Ostern. "Allerdings wird das immer noch weniger Verkehr sein, als wir zu Pfingsten erwarten."

Wegen der Sanierung der Tunnelkette am Pass Lueg ist seit September eine Richtungsfahrbahn der A10 zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau) komplett gesperrt. Besonders an starken Reisetagen führt das Nadelöhr zu Staus. Trotz Abfahrtssperren waren auch am Freitag die Landesstraßen im Salzachtal wieder von umfangreichen Ausweichverkehr betroffen. (APA, 29.3.2024)