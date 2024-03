Die Ostern sind nicht mehr fern und viele Menschen feiern schon am Samstag, oder auch erst am Sonntag mit der Familie dieses Fest. Oft gibt es dabei auch eine Osterjause die von Region zu Region unterschiedlich aussieht. Ein Brauchtum dabei ist natürlich das Eierpecken - welche Tips und Tricks haben Sie für diese Spielerei? Wie gewinnen Sie oft oder immer, haben Sie gar eine Geheimtechnik? Erzählen Sie hier all ihr Fachwissen zum Eierpecken und unterhalten Sie sich auch darüber wie sie das Osterfest feiern und wie Ihre Jause aussieht.

Diese Frage hat Pascal eingereicht.