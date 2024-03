Pep Guardiola und Mikel Arteta. Man kennt sich gut. REUTERS/Dylan Martinez

Manchester - Die Lehrstunde vom 26. April 2023 mündete in einer Meisterfeier. Manchester City gelang mit dem 4:1 gegen Arsenal im Showdown der entscheidende Zug, einen Monat später bejubelten die Himmelblauen die geglückte Titelverteidigung in der Premier League. Heuer soll es anders laufen, geht es nach den am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) in Hochform in Manchester antretenden "Gunners".

Acht Spiele in Folge hat Arsenal gewonnen, nicht wenige mittels Kantersieg. 5:0 gegen Crystal Palace, 6:0 bei West Ham, 5:0 bei Burnley, 4:1 gegen Newcastle, 6:0 bei Sheffield United - der 13-fache englische Meister (zuletzt 2004) strotzt aktuell vor Selbstvertrauen. "Wir müssen den Moment genießen und uns anstrengen", forderte Mikel Arteta. "Ein Sieg würde uns einen enormen Boost geben", meinte der Trainer vor dem Duell mit der eigenen Vergangenheit.

"Der mit Abstand beste Trainer der Welt"

Drei Jahre hat er erfolgreich beim Kontrahenten als Co-Trainer von Pep Guardiola gearbeitet. "Meine Bewunderung und meine Gefühle für ihn haben sich nicht geändert. Meiner Meinung nach ist er der mit Abstand beste Trainer der Welt", sagte Arteta über seinen Lehrmeister. Lieber würde er sich mit einem anderen Trainer als "Pep" messen, gab Arteta zu. City habe die Messlatte so hoch wie nie zuvor gelegt. "Man muss mit diesem Tempo mithalten, und genau das versuchen wir zu tun."

Weil das gelingt, ist das Titelrennen eng - und erstmals seit zehn Jahren immer noch ein Dreikampf. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz liegt Arsenal (64 Punkte) vor Liverpool, nur ein Punkt trennt die beiden von Manchester City. Liverpool kann gegen Brighton & Hove Albion (15.00) vorlegen, ehe das Topspiel die Runde beschließt. 27 Punkte sind danach noch zu vergeben.

Fragezeichen hinter De Bruyne

Arsenals Offensivwaffen Bukayo Saka, Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus trainierten zuletzt nicht. Beim Trio gebe es aber eine Einsatzchance, erklärte Arteta. City fehlen neben Goalie Ederson mit Kyle Walker und John Stones zwei wichtige Defensivspieler. Hinter Kevin De Bruyne stand bis Freitag ein Fragezeichen. Der Spielmacher sagte seine Teilnahme an Belgiens Testspiel gegen England wegen Leistenproblemen ab, wird allerdings im Line-up am Sonntag erwartet.

Citys Ausgangsposition für den Endspurt sei eine gute, meinte Guardiola. "Wir haben unglaubliche Arbeit geleistet, um jetzt um die drei wichtigen Titel mitspielen zu können." In der Liga sei nun jedes Spiel sehr wichtig. "Selbst wenn wir es schaffen (Arsenal zu schlagen), wird auch das nächste Spiel wichtig sein."

Über den kommenden Gegner fand Guardiola nur lobende Worte. "Sie schaffen es, viele Aspekte des Spiels zu kontrollieren. Jedes Mal werden sie besser und besser." Kontinuität zahle sich aus. "Wenn man in Bezug auf die Ideen und den Trainer beständig ist, wird man immer besser. Wenn man wechselt, ist es immer schwieriger."

Oliver Glasner bestreitet mit Crystal Palace (14.) ein vorentscheidendes Duell im Abstiegskampf bei Nottingham Forrest (18.). Acht Punkte trennen die beiden Teams. Auch das drei Tage später stattfindende Spiel gegen Bournemouth (13.) steigt auswärts, ehe zum Wochenabschluss am Samstag Manchester City nach London kommt. (APA, 29.3.2024)