Microsoft und OpenAI haben laut einem Bericht viel vor. AFP/JOSEP LAGO

Microsoft und der ChatGPT-Entwickler OpenAI planen einem Medienbericht zufolge ein bis zu 100 Milliarden Dollar teures Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz (KI). In der in den USA vorgesehenen Einrichtung solle im Jahr 2028 ein Hochleistungscomputer namens "Stargate" in Betrieb gehen, berichtete das auf Technologiethemen spezialisierte Online-Magazin "The Information" am Freitag unter Berufung auf Brancheninsider.

"Stargate" sei der Höhepunkt des Projekts, im Zuge dessen innerhalb der kommenden sechs Jahre mehrere so genannte Supercomputer in Betrieb gehen sollten, hieß es in dem Bericht weiter. Wahrscheinlich werde Microsoft das Vorhaben finanzieren, das hundertmal teurer sei als einige der größten bestehenden Rechenzentren. Ein großer Teil der Kosten entfalle auf Hochleistungschips, die für KI-Anwendungen benötigt werden.

Von beiden Unternehmen waren zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht zu erhalten. Das Magazin zitierte einen Microsoft-Sprecher mit den Worten, der Konzern plane immer bereits für die nächste Generation der Infrastruktur, die für die Erweiterung der KI-Fähigkeiten benötigt werde. (Reuters, 29.3.2024)