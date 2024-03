Der Konzern Kobayashi Pharmaceutical meldete fünf Todesfälle, die in Zusammenhang mit einem seiner Nahrungsergänzungsmittel stehen könnten

Beamte des japanischen Gesundheitsministeriums am Weg zur Inspektion. AP/Yohei Fukai

Tokio – In Japan haben Gesundheitsbehörden eine Fabrik des Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Kobayashi Pharmaceutical durchsucht. Der Konzern selbst hatte fünf Todesfälle gemeldet, die in Zusammenhang mit einem seiner Nahrungsergänzungsmittel stehen könnten. Dabei handle sich um Produkte mit Beni-Koji, einem speziellen mit roter Hefe fermentierten Reis, der zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen soll, sagte ein Behörden-Sprecher.

114 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert

Beni-Koji enthält Monascus Purpureus, einen roten Schimmelpilz, der auch als roter Farbstoff in einigen Lebensmitteln verwendet wird. Kobayashi erklärte am Freitag, es untersuche einen möglichen Zusammenhang zwischen den Produkten und deren Auswirkungen auf die Nieren. Bis Donnerstagabend waren 114 Menschen nach der Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel in Krankenhäuser eingeliefert worden. Fünf von ihnen starben. Für eine Stellungnahme war Kobayashi zunächst nicht zu erreichen.

Ein chinesischer Verbraucherverband forderte dazu auf, die betroffenen Produkte nicht mehr zu einzunehmen und äußerte sich laut einem Medien-Bericht besorgt über das Risiko, das von Kobayashi-Produkten ausgehe. (APA, 30.3.2024)