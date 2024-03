Der 20-jährige Franzose ist der erste NBA-"Rookie" seit Shaquille O'Neal 1993, der in einem Spiel mindestens 40 Punkte und 20 Rebounds erzielte - Brooklyn Nets mit Dreier-Rekord

Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Victor Wembanyama. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RONAL

San Antonio (Texas) - Victor Wembanyama spielt in der National Basketball Association weiter groß auf. Der 20-jährige Franzose erzielte beim 130:126-Sieg der San Antonio Spurs nach Verlängerung gegen die New York Knicks satte 40 Punkte. Wembanyama, der auch 20 Rebounds holte, ist der erste NBA-"Rookie" seit Shaquille O'Neal 1993, der in einem Spiel mindestens 40 Punkte und 20 Rebounds erzielte. Seiner Statistik fügte er sieben Assists, zwei Steals und einen Block hinzu.

Wembanyama stahl damit dem Knicks-Spielmacher Jaylen Brunson die Show, obwohl dieser 61 Punkte erzielte und damit nur einen Zähler hinter dem Franchise-Rekord von Carmelo Anthony (2014) blieb.

Die Brooklyn Nets indes setzten sich dank einer Dreiergala gegen Chicago Bulls durch. Beim 125:108 (47:52)-Heimerfolg trafen die Nets insgesamt 25 ihrer 44 Distanzwürfe, mit 18 erfolgreichen Dreiern in der zweiten Hälfte stellte die Mannschaft aus New York einen Rekord der nordamerikanischen Basketballliga ein. (APA/sda, 30.3.2024)