Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Werner Kerschbaummayr / fotokerschi / picturedesk.com

Wien – Zwei Männer haben in der Nacht auf Karsamstag einen 29-Jährigen in Wien-Favoriten auf der Straße ausgeraubt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde der Mann gegen 1.45 Uhr in der Quellenstraße von zwei Unbekannten angesprochen, als er gerade in sein Wohnhaus gehen wollte. Sie forderten ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen, dabei zog einer der beiden eine Faustfeuerwaffe.

Räuber flüchteten

Der 29-Jährige übergab ihnen seinen Rucksack, die Räuber flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag im unteren Bereich, der Halskette und der Uhr des Opfers.

Einen Räuber beschrieb der 29-Jährige als 20 bis 30 Jahre alt und dunkleren Typs, den zweiten als 40 bis 50, ebenfalls dunkleren Typs. Er soll außerdem unter anderem einen Schnurrbart gehabt und eine Kappe getragen haben. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise (auch anonym) über den Polizeinotruf 133 oder in allen Polizeiinspektionen. (APA, 30.3.2024)