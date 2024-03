Hochburg im Frauenfußball: St. Pölten. APA/TOBIAS STEINMAURER

Altach - Mit Mühe hat Titelverteidiger SKN St. Pölten im Halbfinale des Frauen-Fußballcups das Aus vermieden. Erst in der Verlängerung bezwangen die Wölfinnen am Samstag zuhause die Vienna mit 1:0 (0:0, 0:0) und treffen im Finale am 9. Mai (14 Uhr) in Wiener Neustasdt auf die Wiener Austria. Violett setzte sich bei Vizemeister SPG SCR Altach/FFC Vorderland mit 2:1 (0:1) durch und jubelte über den bisher größten Erfolg der noch jungen Historie, was den Frauenfußball betrifft.

(Altach ging vor Heimpublikum plangemäß durch Anna Bereuter (22.) in Führung, konnte diese aber nicht weiter ausbauen. Die ebenbürtigen Gäste glichen bald nach Wiederbeginn durch Lena Triendl unter tatkräftiger Mithilfe von Francesca Calo (49.) aus und kamen durch ein Eigentor von Julia Kofler (75.) zum Siegtreffer.

Bundesliga-Tabellenführer St. Pölten, der in der Liga zuletzt zwei Partien in Folge nur remisiert hatte, war gegen die Vienna zwar das dominante Team, scheiterte aber immer wieder an der gegnerischen Torfrau Christina Schönwetter. Valentina Mädl erlöste die Gastgeberinnen schließlich in der 106. Minute, der Weg zum zehnten Cuptitel en suite ist damit weiterhin frei. Nach einer Schulterverletzung von Viennas Offensivfrau Julia Kappenberger nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf war die Partie im Finish für fast eine Dreiviertelstunde unterbrochen. (APA; 30.3.2024)