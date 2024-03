SS Lazio Rom feiert drei Punkte. IMAGO/Andrea Staccioli / Insidef

Rom - Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Rekordmeister unterlag am Samstag auswärts bei Lazio Rom aufgrund eines späten Gegentreffers mit 0:1. Adam Marusic avancierte in der 93. Minute zum Matchwinner des Hauptstadtclubs. Mit einem Erfolg hätten die drittplatzierten Turiner punktemäßig mit AC Milan gleichziehen können, der Rückstand auf Tabellenführer Inter beträgt bereits 17 Zähler. (APA, 30.3.2024)