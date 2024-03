Raphinha trifft zum Sieg für die Katalanen, die Gäste spielten nach einer Roten Karte lange in Unterzahl

Raphinha erlöst den FC Barcelona. REUTERS/Bruna Casas

Barcelona - Der FC Barcelona hat im Titelkampf der spanischen Fußball-Liga am Samstag mit einem ungefährdeten Sieg gegen Las Palmas vorgelegt. Für die Katalanen erzielte Raphinha in der 59. Minute das Goldtor, die Gäste spielten nach einer Roten Karte für Alvaro Valles (24.) lange in Unterzahl.

Barca verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid auf fünf Punkte, die Königlichen sind in der 30. Runde am Ostersonntag aber noch gegen den Tabellenvierten Athletic Bilbao gefordert. (APA; 30.3.2024)