Wenn das Spiel nicht mehr im Mittelpunkt steht. IMAGO/Oliver Zimmermann

Ried im Innkreis - Im Anschluss an das Zweitliga-Fußballspiel SV Ried gegen den GAK am Freitagabend in Ried ist es außerhalb des Stadions zu Ausschreitungen gekommen, bei denen zwei Polizisten verletzt wurden. Neben rund 5.000 Heim-Anhängern waren auch knapp 1.000 Grazer Fans nach Oberösterreich gekommen. Bereits kurz vor Spielende spitzte sich die Stimmung zu, ein GAK-Fan stürzte vom Geländer ins Stadion und verletzte sich, so die Polizei.

Nach dem 1:0-Auswärtssieg der Grazer provozierten sich die beiden Fangruppen vor dem Stadion. Die Polizei trennte die Anhänger, worauf Beamte mit Flaschen, Steinen und auch Böllern beworfen wurden. Zwei Polizisten wurden verletzt, eine Person kurzzeitig festgenommen und angezeigt. (APA, 31.3.2024)