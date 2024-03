Weiter geht's für Dominic Thiem in Estoril. REUTERS/ELOISA LOPEZ

Estoril - Der mit neuen Handgelenksproblemen kämpfende Dominic Thiem trifft beim 250er-ATP-Turnier in Estoril auf Maximilian Marterer. Die beiden bisherigen Duelle mit dem Deutschen hat Thiem in seinen damaligen Glanzzeiten 2017 und 2019 jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Setzt er sich gegen den Weltranglisten-102. auch in Portugal durch, würde im Achtelfinale Alejandro Davidovich Fokina auf ihn warten. Der Spanier ist als Nummer vier gesetzt und verfügt über ein Erstrundenfreilos.

Thiem hatte zuletzt beim Challenger in Zadar gegen Lukas Neumayer eine herbe Zweitrundenschlappe erlitten. Erst später berichtete er von wieder aufgetretenen Schmerzen in seinem seit 2021 lädierten Handgelenk.

Die bereits vor einigen Wochen aufgetretenen Beschwerden seien auf intensives Training zurückzuführen und auch ein Grund dafür gewesen, warum es zuletzt überhaupt nicht nach Wunsch lief. "Wir haben sehr viele Stunden am Platz verbracht, sehr viele Schläge gemacht. Leider hat sich dann vor dem Challenger in Ungarn mein Handgelenk wieder gemeldet. Es sind wieder vermehrt diese Klicks im Handgelenk aufgetaucht, die ich auch direkt nach der Verletzung hatte, als ich wieder angefangen habe zu spielen."

In Székesfehérvár hatte Thiem vor zwei Wochen in der ersten Runde gegen den 295. der Weltrangliste, den Polen Daniel Michalski, in zwei Sätzen (3:6, 4:6) verloren. Danach folgte beim Challenger-Turnier in Zadar eine schwere Schlappe (2:6, 1:6) gegen Neumayer. Er habe abgewartet, weil er auf eine schnelle Besserung gehofft habe. "Leider ist jetzt eine kleine Entzündung drin im Handgelenk mit Schmerzen." Deshalb habe der in der Weltrangliste auf Platz 90 abgerutschte ÖTV-Tennisprofi auf Anraten der Ärzte sein Antreten beim ATP-Challenger in Neapel abgesagt, zeigt sich aber nach einer Reduzierung des Trainingsumfangs zuversichtlich, beim Turnier in Estoril bereit zu sein.

In Portugal mit dabei ist auch Jurij Rodionov, der zum Auftakt auf den Chilenen Cristian Garin trifft. (APA, red, 31.3.2024)