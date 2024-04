Nicht zu stoppen: LeBron James von den Los Angeles Lakers. AP/John Munson

New York - Nach einer Gala-Vorstellung mit 40 Punkten beim Erfolg seiner Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets hat NBA-Star LeBron James sein nahendes Karriereende thematisiert. "Ich bin schon auf der anderen Seite des Berges. Ich spiele keine 21 Jahre mehr, das ist verdammt sicher", sagte der 39-Jährige am Ostersonntag nach dem 116:104 der Kalifornier in New York. "Ich weiß nicht, wann sich diese Tür schließt und ich meine Karriere beende, aber ich habe nicht mehr viel Zeit."

James schrieb gegen die Nets neun verwandelte Dreier an. Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt spielt in dieser Saison wieder auf hohem Niveau und hat derzeit die beste Dreier-Wurf-Quote seiner Karriere. In den vergangenen Jahren machten James aber zunehmend Verletzungen zu schaffen. Er kann eine Option ziehen und seinen Vertrag bei den Lakers für 51,4 Millionen US-Dollar um ein Jahr verlängern. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach James im Sommer auch eine neue Herausforderung suchen könnte.

NBA

Für Aufsehen sorgte auch Luka Doncic. Der Slowene führte die Dallas Mavericks im Texas-Duell mit den Houston Rockets zum 125:107-Sieg. 47 Punkte, zwölf Assists und sieben Rebounds schrieb Doncic dabei an. Sein spektakulärster Wurf war ein von unten geworfenen Korb fast von der Drei-Punkte-Linie im dritten Viertel. "Er ist Picasso. Gebt ihm einen Pinsel und er macht etwas besonderes. Dieser Wurf war etwas besonderes", sagte Mavs-Coach Jason Kidd.

Die weiter ohne den rekonvaleszenten Jakob Pöltl spielenden Toronto Raptors setzten ihre Niederlagen-Serie fort. Die Kanadier unterlagen daheim gegen die Philadelphia 76ers mit 120:135, es war die 13. Niederlage für die Raptors in Folge. Die Sixers trafen in Summe 24 Würfe von jenseits der Dreier-Linie. (APA; 1.4.2024)