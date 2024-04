Transparenzbericht ging am Sonntag an das Kanzleramt, am Dienstag werden die Gehaltsdaten offiziell veröffentlicht

Die Spitzengehälter im ORF von 170.000 jährlich aufwärts muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun bis 31. März dem Kanzleramt melden und in der Folge auch selbst veröffentlichen. Sonntag ging der Bericht pünktlich ans Kanzleramt, am Ostermontag sickerten damit auch gleich präzisere Zahlen über ORF-Bruttobezüge sowie Nebeneinkünfte der Bestverdiener durch als in den Tagen zuvor schon. Am Dienstag wird der ORF den Transparenzbericht auf ORF.at veröffentlichen.

ORF-Augenlogo vor ORF-Zentrum in Wien. Harald Fidler

Kratky vor Strobl vor Weißmann

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann liegt - wie schon zuvor bekannt - nur auf Platz drei in den Gehaltscharts des ORF. Vor ihm liegt Ö3-"Wecker"-Star Robert Kratky mit 443.894,39 Euro jährlichen ORF-Bezügen im Jahr 2023 zu liegen plus 8.500 Euro an monatlichen Nebeneinkünften.

Rang zwei geht an Pius Strobl, dessen Vertrag noch Weißmanns Vorgänger Alexander Wrabetz vereinbarte. 425.677,43 brutto bezog er 2023 vom ORF, weitere 2.500 aus Nebeneinkünften. Strobl managte das 303-Millionen-Euro Bau- und Sanierungsprojekt ORF-Zentrum auf dem Küniglberg innerhalb des Budget- und Zeitplans. Bis zu seinem Engagement drohte das gewaltige Vorhaben schon auf den ersten Metern aus dem Ruder zu laufen. Strobl übernahm auch mehrere Hauptabteilungen die Sicherheit und Humanitarian Broadcasting. 2.500 Euro monatlich macht Strobl im Schnitt über Nebeneinkünfte.

ORF-Chef Roland Weißmann steht in der Liste mit 425.500,04 Euro ORF-Bruttobezügen 2023. In seinem Vertrag stehen 380.000 Euro Fixgehalt, die er in einem Interview schon genannt hat, nach seinen damaligen Angaben rund zehn Prozent unter dem Bezug seines Vorgängers. Die übrigen rund 45.000 Euro sollen insbesondere auf Bonifikationen zurückzuführen sein. Einbezogen werden in die Transparenzdaten alle Bruttobezüge des jeweiligen Jahres, unter die auch Zahlungen aus dem Vorjahr fallen können.

Über die nun detaillierten und tatsächlich dem Bundeskanzleramt vorliegenden Transparenzdaten über ORF-Bruttobezüge ab 170.000 Euro jährlich berichtete zunächst "Heute" online.

Der ORF-Zentralbetriebsrat versuchte, über den Obersten Gerichtshof gegen die Veröffentlichung der Daten vorzugehen. (fid, 1.4.2024)