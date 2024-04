In der sterischen Gemeinde Lobmingtal stürzten Bäume auf die Straße. APA/THOMAS ZEILER

Klagenfurt/Graz/Unken – Sturmböen sorgen in Teilen von Kärnten, der Steiermark und Salzburgs seit Montagfrüh für Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume. Die Seeberg Straße (B82) war zwischen Seeberg und Völkermarkt Sittersdorf in beiden Richtungen gesperrt, ebenso die Rosental Straße (B85) zwischen Freibach und der Straßenkreuzung Miklauzhof. Montagmittag waren in Kärnten vor allem die Karawanken vom starken Wind betroffen, in der Steiermark die nördlichen Regionen.

Der Katastrophenschutz des Landes Kärnten hat die Bevölkerung laut ORF Kärnten in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt dazu aufgerufen, wegen des starken Sturms in den Häusern zu bleiben und auf nicht dringend nötige Fahrten zu verzichten. Schäden an Gebäuden und Dachkonstruktionen machten zu Mittag bereits in sozialen Netzwerken die Runde. Die Feuerwehr musste bis Mittag 60 Mal zu Einsätzen ausrücken.

Laut Kärnten Netz waren am Montag vorübergehend rund 3.000 Haushalte ohne Strom. Bis zum Nachmittag hatten sich die Sturmböen beruhigt und es setzte Regen ein, sagte Sprecher Robert Schmaranz zur APA. Die Monteure könnten daher gut arbeiten und so waren gegen 15.30 Uhr nur noch etwa 250 Haushalte im Bezirk St. Veit ohne Stromversorgung.

Stromausfälle in der Steiermark

In der Steiermark waren rund 170 Trafostationen wegen Schäden an Stromleitungen nicht in Betrieb. Rund 4.000 Haushalte waren betroffen, zu Mittag laut ORF noch rund 2.000. Bei den ÖBB konnten gleich mehrere Zugstrecken in der Obersteiermark wegen umgestürzter Bäume zumindest vorübergehend nicht befahrbaren werden. Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Besonders im Bezirk Liezen galt es mehr als 100 Einsätze in 16 Gemeinden abzuarbeiten: 41 Feuerwehren mit rund 600 Helferinnen und Helfern räumten Straßen frei."Die Oberleitung der Bahnstrecke wurde Höhe Haus im Ennstal von dutzenden, umgestürzten Bäumen zerstört, Geleise verlegt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet", hieß es in einer Aussendung des Bereichsfeuerwehrkommandos Liezen.

Auch in der steirischen Gemeinde Lobmingtal hatte die Feuerwehr zu tun. APA/THOMAS ZEILER

Ein Personenzug musste evakuiert werden. Er war mit rund 90 Personen besetzt. "In Petersberg wurde ein fahrender Pkw von einem Baum getroffen – glücklicherweise stürzte dieser nur auf die Motorhaube. Die Airbags im Fahrzeug wurden ausgelöst, beide Insassen sowie zwei Hunde kamen mit dem Schrecken davon", so die Feuerwehr weiter.

Baum stürzte auf fahrendes Auto

In Salzburg ist Montagvormittag ein Baum, der durch den starken Wind umgeknickt war, auf die Loferer Straße (B178) bei Unken (Pinzgau) gefallen und hat dabei ein fahrendes Auto getroffen. Die 65-jährige Lenkerin und ihr 69-jähriger Beifahrer wurden verletzt, konnten aber den stark deformierten Wagen selbst verlassen, berichtete die Landespolizeidirektion. Sie wurden ins Spital gebracht.

Während der Aufräumarbeiten lösten sich oberhalb der Straße Steine. Zwar wurde das herabfallende Geröll vom Hangsicherungsnetz aufgefangen, aufgrund der bestehenden Gefahr war die B178 aber rund zwei Stunden lang komplett gesperrt. (APA, red, 1.4.2024)