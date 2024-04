19.40 REPORTAGE

Re: Leben auf Italiens Supervulkan Die Phlegräischen Felder, ein sogenannter Supervulkan am Rand Neapels, haben in den vergangenen Monaten mit verstärkten Aktivitäten für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem bei den Menschen in der von den Schwarmbeben unmittelbar betroffenen Hafenstadt Pozzuoli wachsen die Sorgen. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Europa 2024 Arte zeigt Europa anlässlich der anstehenden EU-Wahlen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Zum Auftakt beleuchtet der Dokumentarfilm Nato – Alte Freunde, neue Fronten die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bündnisses. Danach blickt Im Osten was Neues( 21.45) auf 20 Jahre EU-Osterweiterung, während sich Nordirland, der gefährdete Frieden (22.40) mit Auswirkungen des Brexits auf Nordirland befasst. In Rail Baltica – Ein Zug für Europa (23.35) geht es um die Geschichte eines Prestigeprojekts. Bis 0.30, Arte

20.15COMICVERFILMUNG

Spider-Man: Homecoming (USA 2017, John Watts) Die Marvel-Studios haben ihr Spider-Man-Reboot als Coming-of-Age-Geschichte angelegt: Peter Parker muss seine Superkräfte als Spider-Man erst in den Griff bekommen. Das Ergebnis ist ebenso komisch wie gelungen. Bis 22.35, Nitro

20.15 LIVE

Stöckl live: Bewusst gesund – Beweglich bleiben! Eine Gesundheitssendung rund um Beweglichkeit bis ins Alter und die Bedeutung von gesunden Gelenken. Barbara Stöckl empfängt dazu medizinische Fachleute und prominente Gäste live im Studio. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Schlagersänger Howard Carpendale, der Autor, Musiker und Humorist Rocko Schamoni sowie Autor Gereon Klug sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Marathonmönch Vier Wochen lang hat ein Fernsehteam den Mönch Hoshino Endo bei seinen Läufen und in seinem Alltag begleitet und dabei eine Ahnung bekommen, wie strapaziös die buddhistische Askese ist. Danach zeigt die Doku Die Kung-Fu-Nonnen des Himalaya(23.20), dass die Nonnen des tibetisch-buddhistischen Drukpa-Ordens in ihrem Kloster nicht nur Meditation und Gebet pflegen.

Bis 23.50, ORF2

0.30 MAGAZIN

Tracks East: Warum ist der Putin-Freund Orbán so beliebt? Eine Antwortsuche in unterschiedlichen Lebensrealitäten. Bis 1.05, Arte

1.15 KOMÖDIE

Müllers Büro(A 1986, Niki List) Nicht Sam Spade, sondern Max Müller (Christian Schmidt) heißt der Privatdetektiv, der sich zusammen mit seinem Freund Larry (Andreas Vitásek) in Niki Lists Film-noir-Musical-Parodie auf die Suche nach einem in der Wiener Unterwelt Verschwundenen macht. In den 1980er-Jahren ein großer Hit in Österreichs Kinos. Bis 2.55, ORF1

Soll bei der Suche nach einem Vermissten helfen: Andreas Vitásek als Larry in "Müllers Büro", ORF 1, 1.15 Uhr. ORF/Wega Film

(Karl Gedlicka, 2.4.2024)