Ilz – Im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Montag ein Ehepaar in einem Pkw von einem offenbar wegen des starken Sturms umgefallenen Baums erschlagen worden. Das berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Montagabend in einer Aussendung.

Das Ehepaar (80 und 84 Jahre) sei auf der Ilzerstraße L404 von Großhartmannsdorf kommend in Richtung Ilz unterwegs gewesen. Plötzlich sei ein neben der Fahrbahn stehender Baum offenbar aufgrund des starken Windes umgefallen und unmittelbar auf den fahrenden Pkw der beiden Pensionisten geprallt. Das vollständig beschädigte Fahrzeug sei in der Folge von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück zu stehen gekommen. Eine Notärztin konnte nur mehr den Tod des 80-Jährigen und der 84-Jährigen feststellen. Die Feuerwehren Ilz und Neudorf standen für die Bergung des Fahrzeuges im Einsatz. (red, 1.4.2024)