Nachdem die erste Videospieltrilogie zu "The Witcher" Millionen Spieler schwer begeisterte, sorgte die Ankündigung eines neuen Titels im Oktober 2022 entsprechend für Aufsehen. In der zweiten Jahreshälfte soll das Game in die Produktionsphase gehen, bereits jetzt arbeiten rund 400 Leute an dem Titel.

Bislang hielt man sich beim polnischen Studio CD Projekt Red mit Auskünften zu dem Game zurück. Bei einem Gespräch mit Investoren gab Michał Nowakowski, Co-CEO des Publisher-Arms (CD Projekt), nun aber erstmals einen Ausblick, wie "Gamespot" zusammenfasst. Eines macht er dabei deutlich: Das Spiel soll sich deutlich vom legendären Teil drei unterscheiden.

Neue Gameplay-Elemente und Mechaniken

Der nächste Titel, der den Codenamen "Polaris" trägt und dessen offizielle Bezeichnung noch nicht bekannt ist, soll laut Nowakowski nicht "'The Witcher 3' in neuen Kleidern" werden. Man wolle "nicht einfach wiederholen, was man davor schon gemacht hat". Man baue freilich auf der Vorarbeit mit den anderen "Witcher"-Games auf, wolle aber "die Grenzen erweitern und neue Dinge ausprobieren".

Genaueres dazu verriet der Manager allerdings nicht. Er spricht von "neuen Gameplay-Elementen und Mechaniken, die man in unseren früheren Spielen noch nicht gesehen hat". Dabei ist man auch bereit, Risiken einzugehen.

Geralt von Riva und Cirilla. CD Projekt RED

Nowakowski verriet außerdem, dass das in der Vorproduktion steckende "Witcher"-Game das derzeit am weitesten entwickelte Projekt von CD Projekt Red ist. Über das Releasedatum schwieg er sich allerdings aus. Die Bekanntgabe desselben sei Teil der Marketingstrategie. Bei der Ankündigung des Games ließ man allerdings durchklingen, dass mit einem Erscheinen vor 2025 wohl nicht zu rechnen ist. Angesichts des zu erwartenden Umfangs und der Tendenz zu Verzögerungen bei solchen Unterfangen erscheint nächstes Jahr aber als eher unrealistisch.

"Ciri" könnte zur Protagonistin werden

Inhaltlich wollte sich der Co-CEO nicht zu dem Spiel äußern. Allerdings gab es schon vorher Hinweise, denen zufolge wohl nicht Geralt von Riva der Hauptdarsteller sein wird. Stattdessen könnte das Game vor allem aus der Perspektive von Cirilla gespielt werden, an der immerhin das Schicksal der Welt hängt. In "The Witcher 3" konnten Spieler über kurze Abschnitte in die Rolle von "Ciri" schlüpfen.

Bei CD Projekt ist man dieser Tage jedenfalls nicht unterbeschäftigt. Unter der Flagge des Publishers entstehen aktuell auch ein Remake des ersten "Witcher"-Games, dazu ein weiterer Titel aus dem Universum der Buchreihe, eine Fortsetzung zu "Cyberpunk 2077" sowie ein Game, mit dem man eine neue Marke etablieren möchte. (red, 2.4.2024)