Die Polizei ist im Einsatz. REUTERS/Markku Ulander

Vantaa – Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der finnischen Polizei kam es in der Früh zu dem Vorfall in Vantaa im Süden des Landes, der mutmaßliche Täter habe bereits festgenommen werden können; es handle sich um einen Minderjährigen, möglicherweise einen Schüler. Das meldete unter anderem die finnische Zeitung "Yle".

Zu den Hintergründen und Motiven konnte die Polizei fürs Erste keine Angaben machen. Ein terroristisches Motiv dürfte aufgrund der Sachlage aber unwahrscheinlich sein.

Der Direktor der Schule teile inzwischen mit, dass die "unmittelbare Gefahr" vorüber sei.

Die Polizei von Itä-Uusimaa teilte dem Medium "Iltalehti" mit, dass die Schießerei im Büro des Schulstandorts Jokiranta stattgefunden habe. Die Viertola-Schule ist eine Grundschule mit etwa 800 Schülern – diese umfasst in Finnland neun Schulstufen. An der Schule arbeiten Medienberichten zufolge etwa 90 Personen.

Darüber hinaus verfügt die Schule über Immersionsunterricht in schwedischer Sprache, Unterricht für Behinderte und Poliklinikunterricht. Die Lehrklassen der Poliklinik bieten auch Unterricht für Schüler im mittleren Schulalter an. (red, APA, 2.4.2024)