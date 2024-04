Wien hat viele Kebab-Buden, wobei viele meiner Meinung nach nur sehr durchschnittlich bis schlecht sind und man sich dort wenig antut. Gerade in punkto Fleischqualität als auch langweiliges Brot und Zutaten. Daher meine Frage: was sind so eure Favoriten? Geheimtipps, die nicht oft Erwähnung finden? Wo wird was besonderes (z.B. Zutaten/Saucen, die man nicht so oft sieht) aufgetischt?