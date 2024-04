Kontra

Wer mehr mit einem Hund zu tun hat, weiß: Er liebt bedingungslos, Sauberkeit gehört aber nicht zu seinen Stärken. An erholsamen Schlaf ist mit einem Hund im Bett nicht zu denken, vielmehr spielt das Kopfkino einen argen Albtraum: Bei der Gassi-Runde steckt der Hund seine Schnauze in Hinterlassenschaften anderer. Die Pfoten nehmen alles mit, was der Boden so zu bieten hat. Und ja, immer wieder bekommt das Fell auch was beim Pipimachen ab. Selbst gesehen!

Und jetzt ist er in meinem Bett? Eine wie ich, der es schon beim Gedanken daran, jemand könnte es sich mit Straßenkleidung auf meiner Matratze gemütlich machen, mental die Zehennägel aufrollt, braucht keinen Vierbeiner im Schlafzimmer. Katzen sind da auch nicht viel besser: Will ich wirklich neben jemandem schlafen, der vielleicht gerade von Würmern befallen ist? Sicher nicht. Im Zweifelsfall halte ich also lieber Abstand! Deshalb gilt für Hund und Katz’ in meinem Bett die gleiche Regel wie im Supermarkt: Wir müssen draußen bleiben. (RONDO, Nina Schrott, 6.4.2024)