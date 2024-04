Das Verlegerpaar Peter und Heike Turi verkauft den Branchendienst Turi2 an die österreichische Mediengruppe Oberauer. Markus Trantow ist als Chefredakteur weiterhin redaktionell verantwortlich für alle Turi2-Dienste. Gründer Peter Turi bleibt als Herausgeber an Bord, teilte der Branchendienst für die Medien-, Werbe- und PR-Branche am Dienstag mit.

Die Mediengruppe Oberauer gibt in Österreich das Magazin "Österreichs Journalist:in" heraus. Medienfachverlag Oberauer

Die Mediengruppe um Gründer Johann Oberauer mit Sitz in Salzburg erweitert mit dem Kauf das Portfolio, zu dem in Österreich etwa "Österreichs Journalist:in" gehört und in Deutschland Medienmarken wie "Kress"," PR Report", "Journalistin", "Medium Magazin", "Wirtschaftsjournalist:in" und seit kurzem auch "Meedia". In der Schweiz gibt die Mediengruppe Oberauer die "Schweizer Journalist:in" heraus. Oberauer veranstaltet zudem Branchenevents wie den European Publishing Congress.

Journalisten-Verband: Zu viel Oberauer

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sieht die "zunehmende medienjournalistische Konzentration in den Händen der Verlegerfamilie Oberauer" kritisch. "Aus unserer Sicht ist die Bedeutung der Verlegerfamilie Oberauer am Markt zu dominant", erklärte DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster in einer Aussendung. Dass der Chefredakteur von Turi2 an Bord bleibe, sei ein ermutigendes Signal für den Fortbestand der publizistischen Eigenständigkeit des Dienstes.

Die Turi2 GmbH und Peter Turi gründeten 2007 den ersten Morgen-Newsletter in Deutschland und erreichen laut eigenen Angaben werktäglich zweimal rund 20.000 Entscheiderinnen und Entscheider aus Medien, PR und Marketing, heißt es auf der Webseite. Die Turi2 GmbH gehört zu 100 Prozent Peter Turi und wird als Service-GmbH weiterbestehen. Alle Rechte und das operative Geschäft der Marke Turi2 hat Oberauer mit Anfang April übernommen, informierte das Medium. (red, 2.4.2024)