Grenzübergang von Deutschland nach Österreich. IMAGO/ZUMA Wire

Wien – Nach der Legalisierung von Cannabis für Erwachsene im benachbarten Deutschland unter bestimmten Auflagen startet die Polizei in den angrenzenden Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg Schwerpunktaktionen. Das gab das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Es gelte, vor allem grenzüberschreitenden Suchtmittelhandel zu bekämpfen und Drogenlenker aus dem Straßenverkehr zu ziehen, hieß es.

Die Polizei werde verstärkt Kontrollen – vor allem im grenznahen Bereich – durchführen. Im Einsatz werden laut Ministerium Polizistinnen und Polizisten in Zivil sowie Spezialistinnen und Spezialisten der Landesverkehrsabteilungen stehen. In den vergangenen Jahren seien bundesweit hunderte solcher Spezialistinnen und Spezialisten ausgebildet worden, die Symptome von Suchtmittelbeeinträchtigung rasch erkennen könnten, betonte das Ministerium.

In Deutschland ist am Montag das Cannabisgesetz in Kraft getreten. Der Besitz und der Konsum des berauschenden Krauts sind für Erwachsene damit unter bestimmten Auflagen legal. (APA, 2.4.2024)