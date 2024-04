Die Pillen mit "Wien-Geschmack" sind Teil einer neuen Werbekampagne. Die Kampagne läuft in den USA und Großbritannien und setzt auf den Trend zu Microdosing

So sehen die Pillen laut Wien-Tourismus aus. Wien Tourismus

Wien – Lipizzaner-Schweiß, Staubpartikel von Klimts "Emilie Flöge" oder Stahlpartikel des Riesenrads: So lauten einige der Inhaltsstoffe der Pillen, die Wien-Tourismus in der Saint-Charles-Apotheke für ihre neuste Werbekampagne herstellen ließ. Im Rahmen der Kampagne "Microdose Vienna" werden die Tabletten in den USA und Großbritannien unter die Leute gebracht.

Die Kampagne ist angelehnt an den Microdosing-Trend, das den Einsatz pharmakologischer Wirkstoffe in minimaler Dosierung zur Steigerung von Kreativität, Konzentration und Glücksgefühlen beschreibt. Es handle sich jedenfalls nicht um einen Aprilscherz, hieß es auf Anfrage der "Presse".

"Auf den Geschmack kommen"

Die Kampagne soll nach Wien locken. "Rund die Hälfte aller Wien-Gäste sind Wiederbesucherinnen und -besucher oder Stammgäste. Wer auf den Geschmack gekommen ist, den lässt Wien nicht wieder los", erklärte Norbert Kettner, Direktor von Wien-Tourismus. Unter dem Slogan "Take a Trip to Vienna" wird auch ein Video in den sozialen Medien verbreitet.

Die Tabletten gibt es nur in begrenzter Stückzahl. Kaufen kann man sie nicht, nur bei einem Gewinnspiel in den USA und Großbritannien gewinnen. (red, 2.4.2024)