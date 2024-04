Einsatzkräfte vor Ort. EPA/ISTANBUL FIRE DEPT. HANDOUT

Istanbul – Die Zahl der Toten nach einem Feuer in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul ist auf mindestens 29 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Eine Person werde schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Am Brandort waren zahlreiche Löschmannschaften und medizinische Notfallteams im Einsatz, ein Video zeigte dichten dunklen Rauch, der aus den Fenstern des Gebäudes kam.

Das Feuer ist laut der Nachrichtenagentur AP im Untergeschoß eines Wohngebäudes mit 16 Etagen ausgebrochen. Die betroffenen Gebäudeteile seien als Nachtclub genutzt worden. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht.

Das Gouverneursbüro kündigte eine Untersuchung des Brandes an. Fünf Menschen seien bereits festgenommen worden, berichtete der Sender CNN Türk ohne weitere Details anzugeben. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet. (APA, red, 2.4.2024)