Neumarkt an der Ybbs – Ein Sattelzug ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg bei Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) umgekippt und quer zur Fahrtrichtung über alle drei Spuren liegen geblieben. Die Folge war eine Sperre zwischen Ybbs und Amstetten-Ost. Es bildete sich kilometerlanger Stau. "Die Autobahn wird mindestens zwei Stunden gesperrt bleiben", sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt, hieß es von der Polizei auf Anfrage.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 13.00 Uhr. Zur Ursache gab es zunächst keine Informationen. (APA, 2.4.2024)