Bethwel Yegon belegte beim 40. VCM im vergangenen Jahr den zweiten Platz. Heuer geht er wohl auf den Streckenrekord los. APA/EVA MANHART

Wien – Das Feld an Eliteläufern beim Vienna City Marathon am 21. April wird vom Vorjahreszweiten Bethwel Yegon aus Kenia und dem Äthiopier Chala Regasa angeführt. Das gab der Veranstalter am Dienstag bekannt. Beide haben Bestzeiten von knapp über 2:06 Stunden zu Buche stehen. Auch der Kenianer Felix Kibitok und Samsom Amare aus Eritrea könnten im Idealfall an den im Vorjahr von Samwel Mailu aufgestellten Streckenrekord von 2:05:08 herankommen.

Die österreichischen Asse Peter Herzog und Mario Bauernfeind werden unter 30 Läufern mit Bestzeiten von 2:15 Stunden oder schneller mögliche Begleiter und starke Konkurrenz vorfinden.

Bei den Frauen machen sich Nazret Weldu und Dolshi Tesfu, beide aus Eritrea, ebenfalls Hoffnungen auf den Streckenrekord (2:20:59), der über ihren Bestleistungen liegt. Österreichs Rekordhalterin Julia Mayer (2:26:43) geht ebenfalls in Wien an den Start.

Der Vienna City Marathon bietet Profis die Möglichkeit auf ein Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Das Qualifikationslimit liegt bei 2:08:10 Stunden. (red, APA, 2.4.2024)