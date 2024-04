Ischl war als Erinnerung in mir festgeschrieben, lange bevor ich das erste Mal dort gewesen bin. Das liegt an der Eindringlichkeit und Leidenschaftlichkeit, mit der meine Salzburger Verwandtschaft von diesem Ort erzählte. "Onkel Rudi und Tante Reserl" waren der Cast jenes Films, den ich mir als Kind zusammengeträumt habe, "Doppelblick", "Esplanade", "Zauner" die Schauplätze der Anekdoten, die von meinem Vater und seinem Clan immer und immer wieder zum Besten gegeben wurden. Es musste da ein Geheimnis geben in diesem Ischl, das ich irgendwann erforschen wollte.

Meine Kindheit verbrachte ich im (flachen) Ausland. Wenn wir in den Sommerferien zur Salzburger Großmutter fuhren, boten sich meinem Bruder und mir exotische Einblicke: zwei Wochen lang Hirschgeweih in der Stube, Dirndlbluse und Linzer Torte. Zwei Wochen lang grün gestreifte Gmundner-Tassen, Schlagobers und Eierlikör. Almen und Berggipfel gehörten zur Alltagstopografie wie andernorts U-Bahn-Stationen. Schnell war man gestern noch am Untersberg gewesen, zufällig habe man sich auf der Postalm getroffen, auf dem Gaisberg war es wieder viel zu voll ...

Diese frühen Eindrücke warfen Schlaglichter auf unsere unwirkliche Verwurzelung. Später wurden wir aber doch noch Österreicher, Salzburger, Wiener. Und noch viel später beschloss ich, der Familiensaga im Salzkammergut auf den Grund zu gehen.

Aber bevor ich davon berichte, eines gleich vorweg: In unserer Familie hat noch nie jemand "Bad Ischl" gesagt. Seit ich denken kann, ist man nach "Ischl" gefahren. Und so fuhr auch ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach – Ischl.

"Ischl" heißt der brandneue Fotoband des Fotografen Stefan Oláh. Stefan Olah

Anlass meiner ersten Reise war eine Architekturrecherche. Ich sollte einen Fernsehbeitrag über innovative Häuser im Salzkammergut machen und hatte schon etliche Neubauten an diversen Seen abgeklappert, die meisten von ihnen Glas und Beton gewordene Träume mit riesigen Panoramafenstern. Am Ende stand nur noch die historistische Villa Blumenthal in Ischl auf dem Programm, ein Gebäude etwas außerhalb der Stadt, dem Traunfluss entlang Richtung Goisern. Sogar im Sommer hat die Traun dort etwas Düsteres. Ich erinnere mich, dass das große Haus im prallen Sonnenschein merkwürdig überschattet wirkte. In Ischl ist ja immer alles gleich hundert Jahre alt, das gilt, glaube ich, auch für die Bäume.

Anziehungspunkt für Exzentriker

In der Villa Blumenthal wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass Ischl ein Anziehungspunkt für Exzentriker ist. Einer von ihnen war der Berliner Oskar Blumenthal. Schon als Kind war er mit seiner Mutter nach Ischl zur Kur gefahren, ab dem Sommer 1890 verbrachte er seine Sommeraufenthalte hier. Als Theaterkritiker in Berlin und Dresden muss er so knallhart in seinem Urteil und so gnadenlos in seiner Sprache gewesen sein, dass man ihm den Beinamen "Der blutige Oskar" gegeben hat. Zuerst Berserker des Berliner Feuilletons, wechselte Blumenthal später die Seiten, leitete das Berliner Lessingtheater und schrieb Bühnentexte. Im Jahr 1893 reiste er zur Weltausstellung nach Chicago und verliebte sich – in ein Fertigteilhaus. Die damals bahnbrechende Konstruktion, eine Villa aus kanadischer Pechkiefer, begeisterte den deutschen Bühnenmann so sehr, dass er die Teile nach Europa verschiffen ließ. Vom Hafen Rotterdam gelangten sie mit der Bahn nach Ischl und trafen dort am 19. März 1895 ein.

Auf dem Grundstück an der Traun wiederaufgebaut, wurde die Villa zu einem Hotspot der Ischler Jahrhundertwendegesellschaft. Künstler, Aristokraten und Geschäftsleute gingen bei Blumenthal ein und aus. Und auch Blumenthal selbst ging aus: nämlich sehr gerne und häufig ins benachbarte Gasthaus Zum weißen Rössl, dessen attraktive Wirtin Maria Aigner den Ex-Kritiker und nunmehrigen Bühnendichter angeblich zum Lustspiel gleichen Namens inspirierte.

In das vielleicht erste Fertigteilhaus der Welt, jedenfalls aber das erste Holzhaus, das zerlegt und ohne eine einzige Schraube oder einen einzigen Nagel von Deutschland nach Übersee reiste, dort montiert und demontiert wurde, um schließlich in Bad Ischl ein drittes Mal aufgebaut zu werden, und das übrigens auf allen Stockwerken Warmluftheizung hatte, zog später der Bildhauer und letzte Elfenbeinschnitzer Österreichs Alfred W. Brandel, bevor es der Geschäftsmann Peter Janisch kaufte. Janisch, ein ehemaliger "Krone"-Reporter, baute von Bad Ischl aus ein Pornoheft-Imperium auf, verlegte sich dann auf das Schreiben von Wilderer-Büchern („Gehst mir aufs Leben, Schütz?“) und brachte schließlich eine Senioren-Postille auf den Markt. Der freundliche und fröhliche Gentleman führte uns damals stolz durch das wirklich bemerkenswerte Haus und schenkte mir zum Abschied ein Buch über Wilderer.

(Die heutigen Eigentümer kenne ich nicht. Sie werden sich einiges einfallen lassen müssen, wenn sie es mit ihren Vorbesitzern aufnehmen wollen).

"Ich sollte öfter kommen"

"Ischl", dachte ich mir damals, "Ischl, du gefällst mir. Ich sollte öfter kommen." Allerdings fehlte mir lange ein Motiv. Zwar hätte mir zum Beispiel ein Kuraufenthalt in Bad Ischl zu allen Zeiten sehr gutgetan, leider habe ich in meinem Leben aber selten das getan, was mir sehr guttut. Und so landete ich bei meinem nächsten Besuch nicht in der Kuranstalt, sondern im Krankenhaus.

Viele Leute meinen ja, Autofahren sei gefährlich. In meinem Fall sollte ich mich eher vor dem Zugfahren in Acht nehmen. Auf dem Weg nach Ischl nahm ich nämlich an einem hektischen Tag, der mit einem Interview in Wien begonnen hatte und mit einer Ausstellungseröffnung im Marmorschlössl seinen krönenden Abschluss hätte finden sollen, den Zug und stieg in Attnang-Puchheim um. Oder besser gesagt, versuchte umzusteigen, denn irgendetwas ging komplett schief, ich stolperte über meinen Rollkoffer und stürzte heftig auf den Bahnsteig 3. Im Schock stieg ich in den Zug nach Ischl. Mein Gesicht war geschwollen, die Hand schmerzte fürchterlich. Ich begann zu weinen.

Nun muss man wissen, dass in der Salzkammergutbahn Richtung Stainach-Irdning am späten Nachmittag viel getrunken wird. Viele Pendler in Arbeitskleidung lassen den Tag gemütlich ausklingen, Handwerker reisen in Gruppen heimwärts Richtung Süden. Was war also naheliegender für jene Frau, die sich meiner hilfsbereit annahm, als die Herren im Abteil um eine Flasche kaltes Bier zu bitten – das ich mangels Eis an meine geschwollene Wange und Hand hielt? In Ebensee war allerdings Schluss, die Männer stiegen aus, ich musste das mittlerweile warme Bier zurückgeben.

Und hier kommt nun die "Künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024" ins Spiel. Wer Elisabeth Schweeger als toughe Kulturmanagerin kennt, als gewiefte Netzwerkerin, Künstlerversteherin und Sponsorenflüsterin, hat sie noch nicht als Krankenschwester erlebt! In Bad Ischl, im Alten Post- und Telegraphenamt, zwischen Bahnhof und Esplanade gelegen, wo das Kulturhauptstadtteam seine Büros hat, empfing mich die Schweeger mit ernster Miene und einer Packung Eis. Gefühlvoll, aber unerbittlich schickte sie mich ins Krankenhaus.

"Wie clever", sagte ich zu der Taxifahrerin, "dass das Krankenhaus gleich neben dem Friedhof liegt!", aber der reschen Lenkerin des Kleinbusses war nicht zum Scherzen zumute, wortlos lieferte sie mich vor dem Klinikum Salzkammergut ab. Ich war ziemlich erstaunt, die Fassade verströmt K.-u.-k.-Grandezza, und es ist natürlich keine große Überraschung, dass das Haus 1910 als "Kaiserin-Elisabeth-Spital" gegründet wurde. Drinnen dann Ernüchterung, zwar erinnert nichts mehr daran, dass das Bürgerspital 1914 zum Lazarett (und Ischl zur Lazarettstadt) wurde, aber eine Röntgenstation im Neonlicht hat nun einmal nichts Romantisches. Leere Flure, leere Bänke, ich war scheinbar der einzige Mensch, der an diesem Freitagabend verunfallt war. Gebrochen war nichts, sie steckten mir seltsame Plastikhütchen auf die Finger. Alles tat weh. Ich dachte an die Ausstellungseröffnung im Marmorschlössl, die ich nun verpasste. Während ich auf das Taxi wartete, lud mich der Portier auf einen Tee ein. Durch die Scheibe der Portiersloge reichte er mir ein Häferl, das auf der Vorderseite mit dem berühmten Schwarz-Weiß-Foto von Harald Juhnke bedruckt war, auf dem er mit Zigarre in der Hand auf einem Regiesessel sitzt. Auf der Rückseite las ich: "Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen."

"Doppelblick" im Navi

Immer öfter verschlug es mich nun dienstlich nach Ischl. Mal stand ich mit Hubert von Goisern im Regen am Ufer des Hallstätter Sees und wir blickten bedeutungsvoll in die Landschaft, während uns eine Drohne mit Kamera umkreiste. Mal besuchte ich den Krauli auf dem Siriuskogl, den Haubenrebellen, der auf seiner Jausenstation Reggae statt Jodler spielt.

Immer aber wusste ich, dass da noch diese eine Mission zu erfüllen war: Ich musste mich auf die Suche nach dem Haus auf dem Doppelblick machen und herausfinden, wer Onkel Rudi und Tante Reserl gewesen waren, die glamourösen Verwandten, die es aus der Wiener Operettenwelt irgendwie ins ferne Ischl verschlagen hatte und mit denen ich über unendliche Verästelungen verwandt bin.

An einem sehr heißen Augusttag fuhr ich also durch das Weißenbachtal Richtung Ischl, gab "Doppelblick" ins Navi ein und landete in einer Sackgasse. Ich wusste, dass es einen steilen Fußweg hinter der Kaiservilla zum Doppelblick gibt, aber ich wollte ja hinfahren. Ein junger Mann hielt an, lotste mich über eine kurvenreiche Straße in das etwas entlegene Jainzen und brachte mich zu einer Straßenkehre im Wald. Von dort solle ich zehn Minuten gehen. Ich spazierte los und begegnete einem Bauern auf seinem Traktor. Durch das brüllend laute Knattern des Motors wies er mir den Weg über eine Privatstraße.

Der Sophien-Doppelblick ist ein beliebter Aussichtspunkt. Stefan Olah

Der Sophien-Doppelblick ist ein beliebter Aussichtspunkt, von dem aus angeblich Erzherzogin Sophie, die Mutter von Kaiser Franz Joseph I., ihren adeligen Blick gerne Richtung Dachstein warf. Neben einem Bauernhof und einer historischen Villa fand ich dann plötzlich das kleine Haus, nach dem ich gesucht hatte. Und weil es das Schicksal an diesem Tag gut mit mir meinte, lief mir Vroni, die Besitzerin des Häuschens, über den Weg und mit ihr die Verbindung zu meinen Vorfahren.

Ich erklärte ihr, dass meine halbe Verwandtschaft regelmäßig bei "Onkel Rudi und Tante Reserl" zu Besuch gewesen war und ich endlich diesen Ort kennenlernen wollte. Vroni, eine herzliche Frau, der man ansieht, dass sie in ihrem Leben hart gearbeitet hat, holte ein altes ledergebundenes Fotoalbum. Auf der Holzveranda beugten wir uns über die alten Kartonblätter mit den eingeklebten Schwarz-Weiß-Fotos und den in feiner Tinte geschriebenen Bildunterschriften. Vroni begann zu erzählen, und da lag sie plötzlich vor mir: die Welt von Rudi Gfaller und Therese Wiet ...

Rudi, der Komponist - Reserl, die Sängerin

Vroni, eines von sieben Bauernkindern vom Hof nebenan (die "Wagner-Kinder"), war von klein auf mit dem "Herrn Direktor" und seiner Frau vertraut. Sie brachte Milchkannen zu den Gfallers, ihre Eltern gingen zum Telefonieren rüber, wenn jemand krank war, weil sie selbst damals kein Telefon besaßen.

Die halbe Verwandtschaft von Clarissa Stadler war regelmäßig bei Onkel Rudi und Tante Reserl zu Besuch in Bad Ischl. Clarissa Stadler/privat

Wer waren die Gfallers? Das Künstlerpaar aus Wien hatte sich in den 1930er-Jahren auf dem Doppelblick ein Sommerhäuschen gemietet. Rudi, der Komponist, und Reserl, die Sängerin, lebten zu der Zeit noch in Leipzig. Rudi hatte in Wien Musik studiert, wurde an deutschen und tschechischen Bühnen engagiert und 1906 Ensemblemitglied am Neuen Theater in Leipzig. Dort lernte er die Sängerin Therese Wiet kennen (eine Nichte meiner Urgroßmutter väterlicherseits). Sie heirateten und traten gemeinsam als Schauspieler auf. In dieser Zeit komponierte Rudi auch schon Operetten – und zwar in dem Ferienhäuschen in Ischl, auf dessen Veranda ich jetzt mit Vroni saß.

Sie legte mir ein Foto hin, das einen historischen Rundbau in Leipzig zeigt: Der Bau wurde ursprünglich zur Vorführung von Panoramabildern genutzt, 1927 gründete Onkel Rudi dort die "Panorama-Künstlerspiele", ein Theater- und Vergnügungslokal mit Konzerten, Billardtischen, Biergarten und "5-Uhr-Tee". Es muss eine fabelhafte Zeit gewesen sein, in der viele Freundschaften entstanden und das künstlerische Leben florierte. Bis ein Bombenangriff auf Leipzig 1943 das "Panorama" zerstörte. Ausgebombt und arbeitslos blieb Rudi und Reserl nichts anderes übrig, als nach Österreich zu ziehen. Ihr Sommerhäuschen oberhalb von Ischl war nicht winterfest, die Stadt war Lazarett, aber wenigstens blieb Ischl bis auf eine Ausnahme von Luftangriffen verschont.

Die Zeiten waren schwierig, Rudi und Reserl nicht mehr die Jüngsten. Aber sie ließen sich nicht unterkriegen. Rudi arbeitete als Conférencier beim Zauner, sein Humor war legendär, außerdem wurde er ständig mit Victor Zauner verwechselt, dem er entfernt ähnlich sah. Vergnügungsetablissements lagen ihm einfach im Blut. All die Jahre lebte das Paar, gemeinsam mit Haushälterin Frieda, oben in Jainzen in dem kleinen Häuschen. Und sie lebten Operette! Ließen Postkarten drucken, Rudi in Lederhose mit Gamsbart, Reserl im Dirndl. Flanierten mit Dackel Waldici auf der Esplanade. Um Gesellschaft mussten sie sich keine Sorgen machen. Besucher kamen aus Leipzig, ja sogar aus Chicago! Ein Foto aus den Dreißigern zeigt ein amerikanisches Automobil mit einer Gruppe gut gelaunter Menschen auf dem Doppelblick. Lapidare Bildunterschrift: "Bacons aus Chicago".

Von Anfang an, also seit den Dreißigerjahren, kam Reserls (also unsere) Salzburger Verwandtschaft zu Besuch auf den Doppelblick. Sie reisten von Strobl an (wo der Urgroßvater Forstrat gewesen war), später aus der Stadt Salzburg. Sie kamen mit dem Fahrrad oder mit der Ischlerbahn. Die "Schnackerlbahn" war so langsam, hat mein Vater immer wieder erzählt, dass man der Legende nach aussteigen, Blumen pflücken, und wieder einsteigen konnte.

Ein später Erfolg

Ab 1957 kamen sie mit dem Auto, denn da wurde die beliebte Ischlerbahn eingestellt. Die Bevölkerung tobte, protestierte, hielt Schweigemärsche ab, aber es nützte nichts. Die Politik entschied sich für Autostraßen. Onkel Rudi mischte sich künstlerisch ein: 1963 wurde "Der feurige Elias", "eine Volksoperette in drei Akten von Rudi Gfaller", bei den Operetten-Festspielen in Bad Ischl uraufgeführt, ja sogar fürs Fernsehen aufgezeichnet und im ORF-Hauptabend gesendet. Ein später Erfolg für den fast 80-jährigen Komponisten.

Vroni war bei der Premiere dabei, erzählt sie. Und dann erinnert sie sich an "Frieda", die Haushälterin der Gfallers, die aus Leipzig mitgekommen war und bis an das Lebensende der beiden, 1971 und 1972, in dem Häuschen auf dem Doppelblick den Haushalt organisierte. Dieser Frieda vermachten sie das Haus, und diese Frieda hat es der Vroni verkauft.

Plötzlich war jetzt eine Verbindung da. Die Geschichten, die ich vor fünfzig Jahren als Kind bei der Salzburger Oma gehört hatte, hier waren sie nun verortet. Da, wo ich mit Vroni am Holztisch saß und Richtung Dachstein schaute, da waren mein Vater, meine Großmutter, Tanten und Onkel zu Besuch gewesen. Hier wurden sie schon von weitem von der mit einem weißen Tischtuch winkenden Frieda begrüßt und tauchten bei Kaffee und Kuchen in die Operettenwelt von Rudi und Reserl ein.

Es war spät geworden, ich wollte noch hinunter nach Ischl, zum Zauner und auf den Friedhof. Es ist übrigens einer der schönsten Friedhöfe, die man sich nur denken kann. Dort ruhen Rudi und Reserl – wie schon zu Lebzeiten mit Blick auf die Bergkulisse. (Clarissa Stadler, 6.4.2024)