19.40 REPORTAGE

Re: Wie blinde Menschen von einer Lotterie profitieren Gloria Vizarraga, als 17-Jährige erblindet, lebt in Madrid und arbeitet für die Lotterie des spanischen Blindenverbands Once. Der Verband unterstützt mit den Erlösen Betroffene und ist einer der finanziell schlagkräftigsten in Europa. Bis 20.15, Arte

Tauschen sich in intensiven Gesprächen über Gott und die Welt aus: Marine Vacth und Romain Duris in "Die Beichte", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Eric Travers

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Die Beichte (La Confession, F 2016, Nicolas Boukhrief) Auf dem Sterbebett erinnert sich Barny Debruycker, wie sie als kommunistische Atheistin in einem französischen Dorf während der deutschen Besatzung den neuen Pater Léon Morin kennenlernte. Mit Marine Vacth und Romain Duris in den Hauptrollen ist Nicolas Boukhrief (Drei Tage und ein Leben) eine eigenständige Adaption des schon von Jean-Pierre Melville verfilmten Romans von Béatrix Beck über Religiosität und eine unmögliche Liebe gelungen. Bis 22.05, Arte

20.15 BOXKLASSIKER

Rocky (USA 1976, John G. Avildsen) Ein Amateur aus einfachen Verhältnissen bekommt die Chance, gegen den amtierenden Schwergewichtsboxweltmeister anzutreten, der Underdog Rocky Balboa boxt sich zum Sieger der Herzen. Der mit drei Oscars ausgezeichnete Überraschungserfolg machte Sylvester Stallone zum Superstar. Bis 22.35, ATV 2

20.15 SCI-FI-ABENTEUER

Der Marsianer – Rettet Mark Watney (The Martian, USA 2015, Ridley Scott) Der Biologe Mark Watney wird von seinen Astronautenkollegen, die vor einem Sturm fliehen, auf dem Mars zurückgelassen. Science-Fiction als handfestes Überlebensdrama, von Ridley Scott (Blade Runner) humorvoll mit Matt Damon inszeniert. Bis 23.00, Puls 4

22.05 DOKUMENTATION

"Maus" oder die Hölle von Auschwitz – Der Kult-Comic von Art Spiegelman In seiner Graphic Novel Maus – Geschichte eines Überlebenden erzählte Art Spiegelman die Geschichte seines Vaters, eines polnischen Juden, der Auschwitz überlebte und anschließend in die USA emigrierte – und revolutionierte damit das Comic-Genre. Bis 22.55, Arte

22.30 DOKUMENTATION

ZiB 2 History: 75 Jahre Nato Ein Rückblick auf das Militärbündnis, bei dem auch gefragt wird, wie zeitgemäß die Neutralität heute noch ist. Interviewgast ist Robert Brieger, Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union. Bis 23.05, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Fokus Europa Themen sind die EU-Bürokratie, die wachsende Sorge in der EU um den Nato-Partner USA und die Schweiz, die eine neue EU-Partnerschaft sucht. Im Studio zu Gast ist Lobbyist Marcus Beyrer (Businesseurope Brüssel). Bis 23.35, ORF 2

23.10 SCHOCKER

Der weiße Hai (Jaws, USA 1975, Steven Spielberg) Steven Spielbergs Der weiße Hai war der Sommerhit des Jahres 1975, der nicht nur ein bis heute dominantes Blockbuster-Modell im Kino etablierte. Wer die bekannte Filmmusik auch nur gesummt hört, weiß, was im Meer zu erwarten ist. Bis 1.10, ZDF neo