Émile ist tot. Das ist die bodenlos traurige und zugleich die einzige gesicherte Erkenntnis in einem Fall, der Frankreich seit bald neun Monaten bewegt, ja richtiggehend umtreibt. Zu verwundern vermag das nicht: Émile war ein reizender zweieinhalbjähriger Bub, der Goldschatz seiner Eltern mit seinen blonden Haaren und großen Augen. Doch im vergangenen Juli, als er bei seinen Großeltern mütterlicherseits im alpinen Weiler Haut-Vernet Urlaub machte, war er plötzlich verschwunden. Einfach weg.

Zwei Zeugen wollen ihn gesehen haben, wie er durch die Dorfstraße ging; ihre Aussagen widersprechen sich allerdings völlig. Zuvor hatte Émile den Ort nie allein verlassen. Nach einer Vermisstenmeldung durch die Großmutter suchte die Polizei mit Freiwilligen die gesamte Bergflanke ab – immer wieder, aber bis zuletzt vergeblich.

Die Straße nach Haut-Vernet wurde am Wochenende genau kontrolliert. IMAGO/Durand Thibaut/ABACA

Die Behörden lancierten eine Untersuchung wegen "beunruhigenden Verschwindens", später ausgedehnt auf "Entführung" und "Freiheitsberaubung". Damit gaben sie aber eigentlich nur zu, dass sie im Dunkeln tappen. Vier Monate später erließ Émiles Mutter einen herzerweichenden Appell: "Versteht bitte unsere Not, sagt uns, wo Émile ist. Wenn er am Leben ist, lasst uns nicht ohne ihn, gebt ihn uns zurück!" Sowie: "Auch wenn er tot ist, gebt ihn uns zurück, lasst ihn nicht ohne ein Grab, bei dem wir niederknien können."

Grausiger Fund

Der letzte Wunsch geht in traurige Erfüllung. Am Sonntag fand eine Wanderin knapp zwei Kilometer außerhalb von Haut-Vernet laut Polizeikreisen einen kleinen Schädel und ein paar Zähne. Laut DNA-Probe gehören sie Émile. Nähert sich das Rätsel seines Verschwindens einer Auflösung? Nein, denn wie die Zeitung "Le Figaro" mit Verweis auf Polizeiquellen berichtete, brachte die Wanderin die sterblichen Überreste auf den nächsten Polizeiposten. Laut dem Radiosender RTL übergab sie den Schädel allerdings "nicht direkt" der Polizei. Das klingt doch sehr seltsam. Denn der Fundort, der vielleicht auch der Tatort war, wurde durch die Wanderin weitgehend zerstört. Das ist in Frankreich ein Delikt.

Sonderbar mutet auch an, dass die Polizei nur zwei Tage vorher jene 17 Einwohner von Haut-Vernet, die zur Tatzeit anwesend waren, zu einer Nachstellung im Dorf aufgeboten hatte. Die französischen Medien fragen sich, ob da jemand die Nerven verloren habe. Vielleicht gar, um die Polizei mit einem Leichenteil auf eine falsche Fährte zu locken?

Auf die Frage, ob die Wanderin selber aus Haut-Vernet stamme, antwortete der Bürgermeister François Balique so undurchsichtig, wie sein 25-Seelen-Ort gegen außen wirkt: "Wenn das so wäre, wüsste ich es. Hier weiß man alles, auch das, was es gar nicht gibt."

Rätselhafte Vorfahren

Der ominöse Weiler, aus dem in der Affäre Émile bisher nie etwas Handfestes nach außen drang, ist über Ostern von der Polizei abgeriegelt worden. Auch die Medien haben keinen Zugang. Und so bleiben auch die Fragen draußen: Was weiß man im Dorf? Und was gibt es von sich preis? Zum Beispiel, wer der Unbekannte war, der das Haus von Émiles Urgroßvater 2019 in Brand gesteckt hatte? Oder welche Bewandtnis es mit Émiles Großvater hat? Der strenge Katholik hatte früher Priester werden wollen, schaffte es aber nur an eine religiöse Schule – wo er Kinder so stark ohrfeigte, dass er jetzt wegen Misshandlung Minderjähriger vor Gericht geladen ist.

Einsam und wild ist die Landschaft dort. IMAGO/AUTRE

Rätsel über Rätsel, Trauer ohne Auflösung. Der Leichnam des kleinen Jungen ist gefunden, doch der Erkenntniswert für die Ermittler ist gering. War es Mord oder zumindest fahrlässige Tötung? War es ein Unfall in dem schroffen Gelände, und hatten vielleicht Tiere später die Knochen transportiert? Gerade wegen dieser Fragen wäre es so wichtig gewesen, dass niemand den Kinderschädel berührte oder gar entfernte.

So bleibt vorläufig auch ein anderes Rätsel ungeklärt: Warum waren die unablässigen Suchaktionen, die auch den nachmaligen Fundort der Knochen umfassten, erfolglos geblieben? Weil das Schädelchen erst später dorthin kam? Eine Ermittlerin sagte, die Möglichkeit, dass die Suchteams die Knochen übersehen hätten, sei "winzig".

Mehr sagte auch sie nicht. Der leitende Staatsanwalt wollte am Dienstag neue Erkenntnisse liefern. Viele bezweifeln, ob es ihm bereits gelungen ist, das Geheimnis des Bergdorfs Haut-Vernet zu lüften. Genauer: ob es ihm jemals gelingen wird. (Stefan Brändle aus Paris, 2.4.2024)