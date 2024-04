Viele Häuser wurden, wie hier inNew Taipei City, laut lokalen Medienberichten zerstört. AFP/CNA/-

Taipeh/Okinawa/Shanghai – Bei einem schweren Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind am Mittwoch in der Früh (Ortszeit) laut lokalen Medienberichten Dutzende Menschen verletzt und Häuser schwer beschädigt worden. Im nördlich gelegenen Neu-Taipeh stürzte ein Lagerhaus ein und verletzte dabei drei Menschen, wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten. Womöglich gab es auch einen Toten. Zuvor hatte in der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan Mittwoch Morgen die Erde mit Stärken über 7,0 gebebt.

Taiwans Wetterbehörde registrierte südöstlich der Küste bei Hualien in einer Tiefe von 15,5 Kilometern eine Bebenstärke von 7,2. Die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab eine Stärke von 7,4 in dem Gebiet an. Die Feuerwehr äußerte den Verdacht, dass in dem gebirgigen, eher dünn besiedelten Gebiet um das östlich an der Küste gelegenen Hualien eine Person von Felsbrocken erschlagen wurde. 50 Menschen seien dort verletzt worden. Mindestens 26 Häuser seien eingestürzt, rund 20 Personen unter den Trümmern eingeschlossen.

Stärkstes Beben seit 1999

Auch aus anderen Teilen des Landes wurden Schäden gemeldet. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und Premier Chen Chien-jen wurden am Vormittag in der zentralen Notfallleitstelle in Neu-Taipeh, das die Hauptstadt Taipeh umgibt, erwartet. Taiwans wichtiger Halbleiter-Hersteller TSMC hielt die Produktion an, wie die Behörde des Industrieparks der Stadt Hsinchu mitteilte. Die Firma evakuierte laut Berichten Arbeiter während des Bebens aus der Produktion. Gegenwärtig überprüfe die Firma den Zustand der Maschinen.

Das Beben hat in Taiwan, hier die Stadt Hualien, teils beträchtliche Schäden angerichtet. AFP/CNA/-

Nach Angaben der chinesischen Staatsmedien und von Augenzeugen war das Beben auch in verschiedenen Städten auf dem chinesischen Festland zu spüren, darunter auch in Shanghai. Das taiwanesische Fernsehen zeigte Bilder von zusammengestürzten Gebäuden in Hualien an der Küste Taiwans unweit des Epizentrums des Bebens. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Taipeh gibt es in der Hauptstadt keine Berichte über Schäden. Das Bahnsystem der Stadt sei nach einer kurzen Unterbrechung wieder in Betrieb.

Der Southern Taiwan Science Park, in dem der Halbleiterriese Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ein Werk unterhält, teilte mit, dass der Betrieb bei allen dortigen Unternehmen ohne Beeinträchtigung weiterlaufe. Laut Taiwans offizieller Nachrichtenagentur war das Beben das stärkste auf der Insel seit 1999, als ein Beben der Stärke 7,6 rund 2.400 Menschen tötete. Taiwan liegt in einer erdbebengefährdeten Zone auf der Grenze der eurasischen Platte und der philippinischen Meeresplatte.

Tsunami-Warnungen

Japan gab eine Evakuierungsempfehlung für die Küstengebiete der südlichen Präfektur Okinawa heraus. Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde werden nach einem heftigen Beben mit einer Stärke von 7,5 im Meer vor Taiwan bis zu drei Meter hohe Tsunami-Wellen erwartet, die weite Teile der Küste im Südwesten Japans erreichen könnten. Vor der Insel Yonaguni hätten Wellen am Morgen bereits 30 Zentimeter erreicht. Auch die Philippinen gaben eine Tsunami-Warnung heraus.

In Taiwan entstanden an vielen Häusern strukturelle Schäden. AFP/CNA/-

Das große Nachbarland China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und immer wieder mit Invasion droht, bot Taipeh seine Hilfe an. Die chinesischen Behörden seien über die Lage sehr besorgt, sagte die Sprecherin des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Zhu Fenglian, am Mittwoch in Peking. Das Festland beobachte die Situation und sei bereit, Katastrophenhilfe anzubieten. Ob Taiwan die Hilfe Chinas annehmen wird, blieb offen. Zwischen den beiden Staaten gibt es immer wieder Spannungen. (APA, 3.4.2024)