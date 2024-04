Knackiger Boden, cremige Füllung: Die Schokoladentarte der französischen Foodbloggerin Manon Lagrève ist so unkompliziert wie effektiv – und befriedigt die ärgsten Schokogelüste

Nassima Rothacker / Knesebeck-Verlag

Zutaten für eine Tarteform Ø 23 cm

Für den Teig

Für die Schokoladenganache

Zubereitung

Für den Teig Butter, Mehl und Puderzucker in der Rührschüssel der Küchenmaschine einige Minuten verrühren. Dann Kakaopulver, gemahlene Mandelkerne und Ei hinzufügen und weitere 30 Sekunden vermengen. Zum Schluss einen Esslöffel Wasser dazugeben und 30 Sekunden weiterrühren. Den Teig auf der Arbeitsfläche mit den Händen zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 15 Minuten in den Kühlschrank legen.

Die Arbeitsfläche leicht mit Mehl bestäuben. Den Teig zwei Millimeter dick auf die Größe der ­Tarteform ausrollen. Den Teigboden mit Backpapier auslegen und mit Blindbackkugeln bedecken. Dann eine Stunde in den Kühlschrank oder 15 Minuten in das Tiefkühlfach stellen.

Den Backofen auf 170 °C (Umluft) vorheizen und den Teigboden 20 Minuten blindbacken. Vorsichtig die Backkugeln herunternehmen und den Boden beiseitestellen. Die Backofentemperatur auf 140 °C (Umluft) reduzieren.

Inzwischen für die Ganache die Schokolade in eine hitzebeständige Schüssel geben und beiseitestellen. Milch und Crème double in einem Topf zum Kochen bringen. Dann sofort vom Herd nehmen und über die Schokolade gießen. Die Schokolade eine Minute schmelzen lassen. Anschließend zu einer glatten Ganache verrühren. Die Eier hinzufügen und kräftig rühren, ohne aber zu viel Luft einzuarbeiten. Dann die Butter einarbeiten.

Die Ganache auf dem Tarteboden verteilen und 30 Minuten backen. Die Füllung sollte fest sein, aber noch etwas wackeln. Bei Bedarf ­etwas länger backen.

Vor dem Servieren einige Stunden in den Kühlschrank stellen. Zum Servieren mit etwas Meersalz bestreuen. (Kevin Recher, 10.4.2024)