Bike Vienna

Trotz begrenzten Platzes, das der Innenstadtlage geschuldet ist, verfügt dieser Fachbetrieb über ein breit zusammengestelltes Sortiment vom Falt- bis zum Rennrad. Praktisch: Nach der freundlichen Beratung kann man in der ruhigen Hegelgasse Probe fahren.

Hegelgasse 19, 1010 Wien, bikevienna.at

Stadtradler

In der Nähe vom Karlsplatz findet man in einer ruhigen Seitengasse eine bunte ­Mischung an Retrostadt­rädern. Ganz besonders hat es dem holländischen Besitzer dabei das Hollandrad angetan. Auch für Zubehör und Service ist man hier an der richtigen Adresse.

Karlsgasse 16, 1040 Wien, stadtradler.at

Cooperative Fahrrad

Die Pickerl dieser Werkstatt sieht man ziemlich häufig auf Wiener Rädern. Kein Wunder, existiert das

Geschäft, das aus dem ­„Verein zur Förderung der Fahrradkultur“ hervorging, schon seit weit über 30

Jahren. Die Mitarbeitenden sind echte Auskenner und und verlässlich Berater.

Gumpendorfer Str. 111, 1060 Wien, fahrrad.co.at

Velobis

Bistro, Eisbar, Fahrradshop und -werkstatt vereint das Velobis im 14. Wiener Gemeindebezirk unter einem Dach. Angeboten werden handgemachte Räder für ­jeden Einsatzbereich und Geschmack, aber auch Modelle "von der Stange" von verschiedenen Herstellern.

Johnstr. 1–3 / Linzer Str. 2, 1140 Wien, velobis.com

Veletage

In diesem edlen Schuppen gibt’s Räder auf Maßan­fertigung, aber nicht nur. Vor allem das Zubehör und die Bekleidung sind sorgsam ausgewählt. Ob Traumbike für Profis oder das erste Paar Fahrradhandschuhe - die gesamte Equipe in der Boutique gibt stets große Mühe, Anfänger werden hier jedenfalls nicht mit Arroganz gestraft!

Praterstraße 13, 1020 Wien, veletage.com

(red, 8.4.2024)