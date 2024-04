Der Wiener Street-Photographer Stefan Czurda stellt in seinem Gastblog seine neue Serie "Street Melancholy" vor.

Es ist eine Weile her, seit ich in meinem Gastblog über den Fortschritt meiner abstrakten Straßenfotografie geschrieben habe. Dies liegt vor allem daran, dass in den letzten Monaten viel in meinem fotografischen Schaffen geschehen ist. Meine "Urban Ghosts", meine abstrakten Stadtgeister, haben Ende letzten Jahres ihren ersten kleinen internationalen Erfolg gefeiert. Meine Arbeit wurde mit einem "Honorable Mention Award" beim Paris International Street Photography Award 2023 ausgezeichnet.

Darüber hinaus habe ich mich mit meinem Storytelling beschäftigt, meine Fotos kritisch betrachtet und versucht, Emotionen in meine Arbeit einfließen zu lassen, um meinen Bildern neben der reinen Ästhetik auch einen tieferen Sinn zu verleihen. So entstand meine neue Serie "Street Melancholy", die sich mit der Wahrnehmung von Emotionen und der Vergänglichkeit von Momenten auseinandersetzt und die ich gerne in diesem Beitrag vorstellen möchte.

Die Unpersönlichkeit unseres Miteinanders

Wenn ich heute durch die Stadt gehe, fühle ich immer bewusster, wie unpersönlich unser Miteinander geworden ist. Es scheint mir, als sähe ich kaum noch Menschen ohne ihr Smartphone fest umklammert in der Hand. Das Gerät ist geradezu mit unseren Händen verwachsen. Touristenpaare, die gemeinsam durch Wien schlendern, richten ihre Blicke eher auf das Display ihres Handys als aufeinander. Lieber ein Selfie mehr als ein gemeinsames Foto. Ich sehe selten Menschen, die zu zweit in der Stadt unterwegs sind und noch wirklich miteinander interagieren. Wo bleibt die Wahrnehmung untereinander? Auch wenn es nur eine Stille ist! Haben wir diese schon verloren?

... ein typisches Straßenbild. Stefan Czurda

... diese Bilder sind allgegenwärtig. Stefan Czurda

Diese Bilder sind für mich allgegenwärtig! Repräsentativ heute für unsere Gesellschaft, definitiv keine einzelnen Schnappschüsse. Seit ich durch meine Fotografie viel unterwegs bin, sind es vor allem diese Beobachtungen, die mich nachdenklich stimmen.

Die Wahrnehmung von Emotionen und die Vergänglichkeit von Momenten

Mir ist klar, dass ich Teil dieser Welt bin, ich wollte es aber auch zum Anlass nehmen, selbst wieder sensibler auf Menschen und Momente um mich herum zu achten, Emotionen bewusster wahrzunehmen und zu probieren, diese auf meinen Fotos festzuhalten.

Als Street-Photographer möchte ich die Straße als Medium nutzen und meine Stadtgeister, als meine Ausdrucksform. Als mein emotionales Leitmotiv habe ich die Melancholie gewählt, da sie meiner Meinung nach ausdrucksstark ist und gut zu meinem Stil passt. Ebenso passend zu diesem Gemütszustand habe ich mich für die Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden.

Melancholie als emotionales Leitmotiv. Stefan Czurda

Daraus entstand "Street Melancholy", eine Serie abstrakter Straßenporträts, die Emotionen in Form von melancholischen Momenten einfängt. Ein paar meiner Porträts möchte ich hier in diesem Beitrag gerne zeigen. Die komplette Serie können Sie auf meiner Webseite betrachten.

Mir ist es wichtig, die Vergänglichkeit dieser melancholischen Augenblicke zu betonen.

Die Vergänglichkeit macht Momente besonders. Stefan Czurda

Bei "Street Melancholy" geht es nicht darum, traurige Momente abstrakt abzubilden, sondern vielmehr um das Erfassen kurzer emotionaler Episoden, die in unserer schnelllebigen Welt unbemerkt bleiben und die auch nur einen flüchtigen Bruchteil einer Sekunde andauern. Denn ich finde, gerade die Vergänglichkeit des Augenblicks verleiht der Emotion ihre Besonderheit. Die Melancholie selbst soll dabei lediglich als Synonym für sämtliche Emotionen unserer Mitmenschen dienen, die uns heute möglicherweise entgehen, denn der Moment, der dich traurig macht, kann flüchtig sein, und im nächsten Moment lachst du vielleicht schon wieder. Leider bleiben solche Momente heute oft von anderen unbemerkt.

Street Melancholy. Stefan Czurda Street Melancholy

Mehr möchte ich zu meiner Bildserie auch gar nicht sagen, denn ich hoffe, dass die Bilder für sich sprechen! (Stefan Czurda, 19.4.2024)