19.40 REPORTAGE

Re: Die Angst vor dem großen Beben in Istanbul Seit dem Jahrhundertbeben im Südosten der Türkei im Februar 2023 leben auch viele Menschen in Istanbul in Sorge. Manche von ihnen versuchen jetzt umzuziehen. Bis 20.15, Arte

Schlägt sich in der Folkszene des New Yorker Greenwich Village durch: Oscar Isaac als Singer-Songwriter in "Inside Llewyn Davis", RBB, 20.15 Uhr. Foto: RBB / Alison Rosa / Long Strange Trip LLC

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Inside Llewyn Davis (USA/GB/F 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Inspiriert von dem legendären Sänger, Songwriter und Gitarristen Dave Van Ronk und dessen Autobiografie The Mayor of MacDougal Street erweckten die Coen-Brüder die New Yorker Folk-Szene vor der folgenreichen Ankunft von Bob Dylan zum Leben. In der Titelrolle brilliert Oscar Isaac. Bis 21.55, RBB

20.15 DOKU & DISKUSSION

Elementarteilchen – Wie sie unsere Welt durchdringen Ohne die kleinsten, unteilbaren Teilchen in Atomen gäbe es keine Röntgengeräte, keine Computertomografen, kein Internet und keinen elektrischen Strom. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen zum Thema Der Urknall. Bis 22.00, 3sat

20.15 SERIE

Charité – Staffel 4 (1–6/6) (D 2024, Esther Bialas) Die vierte Staffel blickt in die Zukunft des Berliner Krankenhauses im Jahr 2049. Bis 1.15, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Sendung mit der Wurst Während die kleinen Fleischhauerbetriebe wegbrechen, werden die großen immer größer – eine Entwicklung, die dem Wunsch der Gesellschaft nach mehr Tierwohl oder Regionalität entgegenläuft und mit den Preisen zu tun hat. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind die Flaute in der Industrie, das Atom-Aus in Deutschland und das Geschäftsmodell Besitzstörung. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Schauspieler Hans Sigl und die Kabarettisten Thomas Stipsits und Viktor Gernot sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2