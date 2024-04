Noch ist vieles unklar. Fest steht nur, dass der Vorfall vielen Menschen das Leben gekostet hat. IMAGO/Istanbul Governorate

Istanbul – Nach Angaben türkischer Behörden haben illegale Schweißarbeiten den Brand mit mindestens 29 Toten in Istanbul ausgelöst. Auf am Mittwoch vom türkischen Innenministerium veröffentlichten Aufnahmen einer Überwachungskamera war zu sehen, wie ein Arbeiter in dem betroffenen 16-stöckigen Gebäude mit einem Schweißbrenner einen Metallgegenstand schweißt - und daraufhin plötzlich Flammen ausbrechen und dichter Rauch aufsteigt.

Ermittlungen fortgesetzt

Am Dienstag hatte die zuständige Kommunalverwaltung im Istanbuler Stadtteil Besiktas erklärt, die Eigentümer des im Gebäude befindlichen Nachtklubs hätten keine Renovierungsarbeiten beantragt. Nach dem Brand waren nach Angaben des Istanbuler Gouverneursbüros insgesamt neun Menschen festgenommen worden, darunter der Eigentümer und der Geschäftsführer des Nachtklubs.

Die Ermittlungen zu dem Brand gingen weiter, erklärte das türkische Innenministerium im Onlinedienst X. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien die 29 bei dem Brand getöteten Menschen Arbeiter. Unter den Bewohnern des Hauses sei niemand gestorben. (APA, 4.4.2024)