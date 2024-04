Welche rechtlichen Risiken birgt eine private Samenspende in Österreich?

Rechtsanwältin Theresa Kamp beleuchtet im Gastblog die rechtlichen Aspekte einer Samenspende.

In Österreich ist unter bestimmten Voraussetzungen medizinisch unterstützte Fortpflanzung rechtlich zulässig. Medizinisch unterstützte Fortpflanzung meint, dass eine Schwangerschaft anders herbeigeführt wird als durch Geschlechtsverkehr. Allerdings gilt es hier die (strengen) Auflagen des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG) zu beachten. Nicht allen Personen stehen medizinische Maßnahmen in Österreich offen, um ein Kind zu bekommen. Alleinstehenden Frauen mit Kinderwunsch beispielsweise nicht. Das kann man kritisch sehen. In Deutschland sieht die rechtliche Lage anders aus. Immer wieder gibt es Personen, die sich für sogenannte "private" Samenspenden zusammenschließen beziehungsweise einander auf diesbezüglichen Internetplattformen finden. Die Überlegung kann sein, bei einem Kinderwunsch "zu helfen". Ohne die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Daraus können sich (rechtlich) für alle Beteiligten herausfordernde Situationen ergeben.

Wem steht medizinisch unterstützte Fortpflanzung offen?

Nach dem Gesetz dürfen nur bestimmte Personen medizinisch unterstützte Fortpflanzung in Anspruch nehmen: verheiratete, in einer eingetragenen Partnerschaft lebende oder Personen, die sich in einer Lebensgemeinschaft (Wohn-/Wirtschafts-/Geschlechtsgemeinschaft) befinden. Dass diese Methoden für Alleinstehende nicht erlaubt sind, liegt daran, dass der Gesetzgeber nicht möchte, dass Kindern von Vornherein nur ein Elternteil zur Verfügung stehen soll. Außerdem sollen medizinische Maßnahmen nicht einfach aus "Jux und Tollerei" anwendbar sein. Eine Schwangerschaft auf "natürlichem Weg" muss entweder erfolglos, aussichtslos oder nicht zumutbar sein, zum Beispiel wegen einer schweren Infektionskrankheit. Die Möglichkeit ist auch gegeben, wenn es sich um gleichgeschlechtliche Partnerinnen handelt. Eine Samenspende von einer dritten Person (nicht der eigene Partner) ist dann erlaubt, wenn der eigene Partner nicht fortpflanzungsfähig ist oder es sich um gleichgeschlechtliche Personen handelt. Leihmutterschaft ist in Österreich übrigens nicht erlaubt. Nach österreichischem Recht ist Mutter die Person, die das Kind geboren hat.

Samenspende nach dem FmedG – und wer wird Vater?

Gesetzlich ist vorgesehen, dass eine Samenspende dritter Personen nur in einer zugelassenen Krankenanstalt vorgenommen werden darf. Die Krankenanstalt hat den Samenspender vorab auf Krankheiten und Zeugungsfähigkeit zu untersuchen.

Man möchte verhindern, dass ein Samenspender sehr viele Kinder zeugt. Deshalb darf der Samen eines Spenders maximal für drei Wunschpaare verwendet werden. Finanzielle Abgeltung, die über eine bloße Aufwandsentschädigung für eine Samenspende hinausgeht, ist nicht erlaubt. In Österreich sind also Situationen, die man vielleicht aus Filmen kennt, wo sich eine Person finanziell als Samenspender zum Beispiel das Studium finanziert, nicht denkbar.

Der Samen eines Spenders darf maximal für drei Wunschpaare verwendet werden. Getty Images/iStockphoto

Der Ehegatte, eingetragene Partner oder Lebensgefährte der Frau, die eine Samenspende bekommt, muss der Samenspende explizit zustimmen. Die Zustimmung bedarf der Form eines Notariatsakts. Vater wird rechtlich dann nämlich nicht der "Dritte", also der Samenspender, sondern der eigene Partner der Frau. Geht man den "rechtlich korrekten Weg", kann der Samenspender auch nicht als Vater festgestellt werden. Als Vater kann in diesem Fall eben nur der Mann festgestellt werden, der der Samenspende zugestimmt hat. Ob der zustimmende Mann der Ehemann, Lebenspartner oder Lebensgefährte der Mutter ist, ist nicht entscheidend. Es hat weitreichende Konsequenzen, wer der Vater des Kindes ist. Nicht nur unterhalts- und erbrechtlich, sondern auch was die familiären Beziehungen und den Zugang zum Kind (Obsorge und Kontaktrechte) betrifft. Das Kind hat, auf seinen Wunsch, ab 14 die Möglichkeit, von der Krankenanstalt die Identität des Samenspenders zu erfahren.

Was sind die Probleme einer "privaten Samenspende"

Private Samenspenden sind nicht erlaubt und stellen eine Verwaltungsübertretung dar. Es drohen zwar (empfindliche) Geldstrafen, strafrechtlich relevant sind sie aber nicht. Aber auch abgesehen vom rechtlichen Verbot lohnt es sich im eigenen Interesse, genau zu überlegen, ob eine private Samenspende sinnvoll ist. Der springende Punkt ist nämlich, dass bei einer privaten Samenspende, die vielleicht über eine Internetplattform oder auch im erweiterten Bekanntenkreis organisiert wird, der Samenspender rechtlich sehr wohl als Vater festgestellt werden kann – egal was man sich vorher "ausgemacht" hat. Lebensrealitäten können sich verändern, und es kann auch das Kind später Ansprüche stellen. Sprich, aufseiten des Mannes muss man vielleicht circa 25 Jahre lang monatlichen Kindesunterhalt leisten, weil man jemandes Kinderwunsch erfüllen wollte. Aufseiten der Frau sieht man sich vielleicht mit neu erwachten und unwillkommenen Vatergefühlen einer komplett fremden Person konfrontiert, die dann Obsorge- und Kontaktrechtswünsche gegenüber dem Kind geltend macht und Vorschläge zur Vorschule einbringen will. Abgesehen von möglichen gesundheitlichen Risiken, die mit einer privaten Samenspende ohne ausreichende medizinische Begleitung einhergehen können.

Natürlich kann man sich auch mit dem anderen Elternteil fürchterlich zerkrachen, wenn man auf "herkömmlichem" Wege Kinder gezeugt hat und sich dann trennt. Irgendwann hat man einander aber doch meist gemocht oder zumindest ansatzweise ähnliche Werte vertreten. Das muss mit einer gänzlich unbekannten Person aus dem Internet nicht der Fall sein. Auch ist fraglich, ob bei einer privaten Samenspende die Rechte des Kindes (zum Beispiel nach Auskunft der Identität des Spenders) gewahrt werden können. (Theresa Kamp, 9.4.2024)