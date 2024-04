Knack Dir eine Rippe ab, im RONDO-Test knackte es ganz schön oft. IMAGO/Jürgen Schott

Im Vergleich etwas sauer geraten

Der Standard/Heidi Seywald

Der Kandidat des Schweizer Chocolatiers Lindt reiht sich im Blindtest im unteren Mittelfeld ein. Gerade der Direktvergleich lässt die Schokolade etwas sauer wirken und ­präsentiert sich durch einen auffälligen Schmelz am Gaumen. Der süßeste Kandidat in der Runde überzeugt die Jury damit nur mittelprächtig.

Knackigkeit: 5/10

Mundgefühl: 4/10

Bitternoten: 5/10

Süße: 6/10

Gesamt: 5/10

Lindt Noir Intense, 70 %, € 2,29 bei Billa

Leider keine besondere Sensation

Der Standard/Heidi Seywald

Obwohl an der Tafel des Schweizer Schokoladenherstellers Suchard nichts wirklich verkehrt ist, überzeugt sie weit weniger als ihre Konkurrenten. Eine Testerin findet die Schokolade zu süß, ein anderer Tester findet wiederum die Bitternoten zu präsent. Insgesamt fehlt der runde Geschmack. So ist die Tafel leider unser Verlierer.

Knackigkeit: 4/10

Mundgefühl: 5/10

Bitternoten: 4/10

Süße: 5/10

Gesamt: 4/10

Suchard Sensations, 70 %, € 2,49 bei Spar

Unser "Way To Go"

Der Standard/Heidi Seywald

Die Bio-Schokolade "Way To Go" der Lidl-Fairtrade-Eigenmarke Fairglobe geht als knapper Sieger aus dem Test hervor – und das, obwohl sie durchaus weniger süß hätte sein können. Doch der abgerundete Geschmack, das tolle Mund­gefühl und die ultimative Knackigkeit machen die Discounter-Tafel zu unserer Nummer eins.

Knackigkeit: 9/10

Mundgefühl: 7/10

Bitternoten: 5/10

Süße: 5/10

Gesamt: 7/10

Fairglobe Way To Go, 70 %, € 2,39 bei Lidl

Zarte Optik bei veganer Beschaffenheit

Der Standard/Heidi Seywald

Beim Kandidaten von Zotter ist besonders die Optik hervorzuheben. Hier handelt es sich um eine edle, zartgeriffelte Tafel,

die sich leicht in mundgerechte Stücke brechen lässt. Auch die Bitternoten überzeugen, und die Schokolade ist ausnahmsweise einmal nicht zu süß. Dass sie vegan ist, fiel übrigens keinem der Testteilnehmer auf.

Knackigkeit: 5/10

Mundgefühl: 6/10

Bitternoten: 7/10

Süße: 3/10

Gesamt: 6/10

Zotter Dunkle Schokolade, 70 %, € 4,39 bei Billa Plus

Bitternoten und eigenes Mundgefühl

Der Standard/Heidi Seywald

Die Schokolade von Spar Premium hat zwar zwei Prozent mehr Kakaoanteil als die restlichen Prüflinge, bei der Urteilsverkündung fällt das jedoch kaum ins Gewicht. So ist die Schokolade in puncto Bitternoten top, das Mundgefühl lässt aber zu wünschen übrig. Eine Testerin sprach von einem "mehlig-komischen" Schmelz.

Knackigkeit: 7/10

Mundgefühl: 2/10

Bitternoten: 8/10

Süße: 4/10

Gesamt: 6/10

Spar Premium Noir, 72 %, € 1,89 bei Spar

Der unaufgeregte Durchschnitt

Der Standard/Heidi Seywald

Auch der "Choco-Changer" der Hofer-Eigenmarke Choceur schneidet beim Probieren eher mittelprächtig ab. Trotz tollen, modern wirkenden Verpackungsdesigns sticht die Discountertafel geschmacklich nicht besonders hervor. Sie kommt recht rund herüber, weswegen die Jury nicht wirklich etwas Gröberes zu bemängeln hatte.

Knackigkeit: 6/10

Mundgefühl: 3/10

Bitternoten: 6/10

Süße: 5/10

Gesamt: 5/10

Choceur Choco-Changer, 70 %, € 2,19 bei Hofer

(Julian Umhaller, red, 7. 4. 2024)