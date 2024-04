So stellt sich Metas Bilder-KI Imagine einen asiatischen Mann mit einer weißen Frau vor. Meta Imagine/Stefan Mey

Künstliche Intelligenz (KI) hat – so wie Menschen – mit verschiedenen Ausprägungen von Voreingenommenheit ("AI Bias") zu kämpfen. Das zeigt sich nun auch bei Metas Bildgenerator namens Imagine: in einem Artikel des Fachmediums "The Verge" wurde festgestellt, dass die Bild-KI des Facebook-Konzerns es nur in Ausnahmefällen schafft, asiatische und weiße Menschen gemeinsam auf einem Bild darzustellen. DER STANDARD hat dies in einer kurzen Stichprobe überprüft und kann den Medienbericht verifizieren: Der Textbefehl (Prompt) "An asian man with a caucasian woman" ("ein asiatischer Mann mit einer weißen Frau") zeigte lediglich zwei asiatische Menschen.

Prompt: "An asian man with a caucasian woman"

Im Artikel von "The Verge" wurden verschiedene Prompts in verschiedenen Kombinationen ausprobieren, mal wurde "Mann" durch "Ehemann" ersetzt, mal "white" durch "caucasian", mal "Frau" durch "Freund" – doch das Ergebnis ist immer das Gleiche: Die KI generiert keine Bilder von asiatischen mit weißen Menschen, sei es nun als Freunde oder als Liebespaar. Ähnliche Erfahrungen machte auch DER STANDARD in der kurzen Stichprobe, wiewohl zumindest bessere Ergebnisse erzielt wurden, als der Text leicht adaptiert wurde: statt "asiatisch" wurde "südasiatisch" gewählt.

Bedenklich ist der Stichprobe zufolge außerdem, dass die KI ungefragt diverse Stereotype in das Bild einbaute. So wurden etwa automatisch südasiatische Frauen mit Saris oder Bindis dargestellt. Auch zeigt sich in der Stichprobe des STANDARD, dass beim Prompt "ein südasiatischer Mann mit einem weißen Mann" der asiatische Herr einfache Kleidung trägt, der weiße Mann hingegen ein Sakko, was ein gewisses Machtgefüge suggeriert.

Prompt: "A south asian man with a white man"

Im Artikel von "The Verge" wird zudem angemerkt, dass das Tool auf den Prompt-Text "asiatisch" durchgehend ostasiatische Personen darstellt, auch wenn Indien das bevölkerungsreichste Land der Region ist. Männer werden gelegentlich älter dargestellt, doch die dargestellten asiatischen Frauen sind durchgehend jung. Einmal ist es sowohl der Autorin des "Verge"-Artikels als auch in der STANDARD-Stichprobe gelungen, ein asiatisch-weißes Paar darzustellen – indem ein älterer weißer Mann mit einer jungen asiatischen Frau gezeigt wurde. (stm, 4.4.2024)