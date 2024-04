"Zebras sind sogenannte Nestflüchter, die schon kurz nach der Geburt stehen und laufen können", so der Tiergartendirektor. APA/DANIEL ZUPANC

Wien – Bei den Burchell-Zebras im Tiergarten Schönbrunn gibt es doppelten Nachwuchs. Am 22. und 27. März ist in der Nacht je ein Fohlen zur Welt gekommen und hat das Pflegerteam bei der Morgenroutine im Stall erwartet. Mittlerweile erkunden die beiden bereits die Außenanlage, berichtete der Zoo am Donnerstag.

Nestflüchter

"Zebras sind sogenannte Nestflüchter, die schon kurz nach der Geburt stehen und laufen können", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Noch sind die Zebra-Mütter besonders wachsam, weichen den Fohlen nicht von der Seite und lassen kein anderes Herdenmitglied zu nahe heran. In etwa einem Monat werden die Fohlen aber gemeinsam durch die Anlage galoppieren.

Nachwuchs bei den Burchell-Zebras im Tiergarten Schönbrunn. APA/DANIEL ZUPANC

Das Burchell-Zebra kam erstmals 1840 in den Tiergarten Schönbrunn und ist eine Unterart des Steppenzebras. Gut erkennbar sind sie anhand der helleren bräunlichen "Schattenstreifen" zwischen den typischen schwarzen Streifen. Auch bei den Fohlen ist dieses Merkmal schon gut erkennbar.

"Momentan schlafen die Jungtiere zwischen ihren Erkundungstouren noch viel. Später werden sie die restliche Herde auf Trab halten. Nachwuchs ist stets für die Muttertiere und auch für die restlichen Herdenmitglieder eine große Bereicherung", so Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten Schönbrunn. (APA, 4.4.2024)