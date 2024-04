Warum werden englische Singular-Worte (etwa "User - Userin" in deutschen Texten nicht gegendert? Ein Argument für das Gendern ist doch, dass man bei der neutralen Form oft nur an Männer denkt. Warum soll das in deutschen Texten bei englischen Begriffen anders sein? Ich las z. B. einmal "Interview mit Recruting Specialist ..." und war erstaunt, danach einen Frauennamen zu lesen, da ich bei "Specialist" an das deutsche Wort "Spezialist" denke. Gibt es dazu eine wissenschaftliche Untersuchung, dass man bei englischen Worten in deutscher Sprache nicht an Männer denkt?

Hinweis: Ich meine wirklich nur "englische Begriffe in deutschen Texten". Dass man in englischen Texten nicht gendert, ist mir klar.