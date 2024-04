Wir alle schätzen das klassische Wiener Schnitzel, sei es in seiner traditionellen Form, als Schnitzel Wiener Art oder sogar in veganen Variationen. Doch bei einem so beliebten Gericht scheiden sich die Geister, wenn es um die ideale Zitronenmenge geht. Während einige Puristen argumentieren, dass ein echtes Wiener Schnitzel ohne Zitronensaft auskommt, bevorzugen andere es, ihr Schnitzel mit einigen wenigen Tropfen zu verfeinern. Wieder andere geben sich der Zitrusfreude ganz hin und baden ihr Schnitzel regelrecht in Zitronensaft. Welche Menge an Zitronensaft halten Sie für ideal, um einem Schnitzel den perfekten geschmacklichen Feinschliff zu verleihen? Haben Sie andere Tipps rund um den Schnitzelverzehr (Ketchup, Preiselbeersauce...)?