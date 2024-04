Wenn Wohneinheiten nicht mehr nur für einen Haushalt geplant werden, kann das Vorteile im Alltag bringen und Wohnfläche sparen. IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Pro: Fast wie eine Großfamilie

Der schönste Ort zum Aufwachsen, das glauben viele, ist für Kinder ein Einfamilienhaus mit Garten und eigener Sandkiste und Schaukel. Was zunächst idyllisch klingt, kann schnell einsam werden. Im eigenen Garten spielen die Kinder nämlich meistens allein.

Wer hingegen auf den öffentlichen Spielplatz geht, wie es in der Stadt viele Kinder tun müssen, ist dort automatisch in Gesellschaft. Das finden nicht nur die Kleinen gut, auch die Eltern. Sie können sich austauschen oder bei der Kinderbetreuung unterstützen, à la: Schaust du heute auf die Kids? Ich bin dann morgen dran!

Wer in einem Wohnhaus oder gar in einer Baugruppe lebt, kann einander im Alltag unter die Arme greifen. Etwa wenn man kurz was aus dem Supermarkt holen und die Kinder zu den Nachbarn schicken kann oder wenn diese abends die Kinder hüten, damit man als Paar mal wieder ausgehen kann. In manchen Baugruppen wird sogar gemeinsam gegärtnert oder für die anderen gekocht. Ein bisschen wie in einer Großfamilie. Klingt doch schön! (Bernadette Redl, 5.4.2024)

Kontra: Mehr Gemeinschaft, mehr Konflikt

Viele Menschen kennen auch Jahre nach ihrem Einzug ihre Nachbarn nicht. Man grüßt einander möglicherweise freundlich am Gang, hört, dass die Menschen nebenan gern Jazz auflegen und am Wochenende spätnachts noch Actionfilme schauen – und das war es auch schon.

Für viele Menschen ist das auch völlig okay. Wohnprojekte mit mehr Fokus auf Gemeinschaft – etwa mit Gemeinschaftsküchen oder Spielräumen für die Kinder – mögen in der Theorie toll klingen.

Im Alltag steigt aber mit jedem Raum, den man sich teilt, das Konfliktpotenzial. Unterschiedliche Auffassungen von Ruhe und Ordnung führen schon in herkömmlichen Wohnhäusern oft zu Streit.

Menschliche Beziehungen sind kompliziert. Sie lassen sich nicht planen oder erzwingen, sondern benötigen Zeit. Dafür braucht es keine teuren Extraräume, die die Wohnkosten in die Höhe treiben und schnell zugemüllt werden.

Für Smalltalk mit den Menschen nebenan tut es auch der Hausgang. Nachbarschaft ist etwas Tolles – wenn man im richtigen Moment die Wohnungstür hinter sich ins Schloss fallen lassen kann. (Franziska Zoidl, 5.4.2024)