Ein Tiny House am Land. Getty Images/iStockphoto

In Deutschland gibt es Richtlinien dafür, wie viel Platz ein würdevolles Leben braucht. Einem Erwachsenen stehen laut Gesetz in Mietwohnungen mindestens neun Quadratmeter Wohnfläche zu. Das ist in etwa so viel wie eine Parklücke. Ob das reicht, um glücklich zu sein, ist eine andere Frage.

Im Durchschnitt beanspruchen wir mittlerweile doppelt so viel Platz wie noch im Jahr 1965. Auf 45 bis 50 Quadratmeter erstreckt sich der Wohnraum eines Menschen heutzutage. Ein neuer Trend sind aber auch Tiny Houses, die Selbstverwirklichung auf nur 15 Quadratmetern versprechen. Es ist wohl weniger die Größe des Wohnraums, die aussagt, wie glücklich wir sind. Sondern eher der Umstand, inwieweit wir diese Zahl selbst bestimmen können. (Helene Dallinger, 5.4.2024)