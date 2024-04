Das 85:133 in Minnesota war die höchste Niederlage der Klubgeschichte. Die Hawks sind für das Play-in qualifiziert, die Nets ausgeschieden

Minneapolis (Minnesota) – Ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre 15. Niederlage in Folge kassiert. Das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter der Western Conference, den Minnesota Timberwolves, endete 133:85. Die Kanadier kassierten damit die höchste Niederlage ihrer Klubgeschichte. Es steht schon länger fest, dass sie sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren können.

Selbiges gilt für die Brooklyn Nets, die trotz eines 115:111-Sieges gegen die Indiana Pacers keine Chance mehr haben, sich auf Platz zehn der Eastern Conference und damit einen Play-in-Platz zu spielen. Die Atlanta Hawks hingegen triumphierten mit 121:113 über die Detroit Pistons und sind im Osten im Play-in fix dabei.

Gegen Minnesota war Toronto am 25. Oktober vergangenen Jahres noch mit einem 97:94 in die Saison gestartet. In den folgenden 75 Partien gab es nur noch 22 weitere Siege. Seit 5. März haben die Raptors mittlerweile dreimal mit mehr als 40 Punkten Differenz verloren. (APA, dpa, 4.4.2024)