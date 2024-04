Den Vogel abgeschossen? Rammstein-Sänger Till Lindemann, im vergangenen Jahr mit schweren Vorwürfen konfrontiert, soll nach Meinung von Ninja Cyborg ein Riff "gestohlen" haben. Rammstein/Jens Koch

Die französische Synthwave-Gruppe Ninja Cyborg vertritt die Ansicht, Rammstein hätten sich ungefragt bei ihr bedient: Sie wirft der Band rund um Till Lindemann Diebstahl geistigen Eigentums vor. Ihre Behauptung: Das Synthesizer- und Gitarrenriff aus "Deutschland" (2019) sei im Wesentlichen aus ihrem 2018er-Track "The Sunny Road" widerrechtlich angeeignet worden.

Marc Botté

Nachdem das Duo, bestehend aus Marc Botté und Martin Antiphon, seinerseits von Rammstein-Fans wiederholt des Plagiats bezichtigt worden war, zogen die beiden bereits 2021 in Paris vor Gericht. Der Vorwurf wurde damals allerdings abgewiesen. Nunmehr gehen Ninja Cyborg in Berufung. Laut dem vom Gericht bestellten Musikrechtsexperten Richard Dubugnon handelt es sich bei Rammsteins Track "zweifelsfrei" um ein Plagiat: Das Riff sei ebenso "absichtlich" entliehen worden wie das eine oder andere "melodische Element" aus "The Sunny Road".

Rammstein Official

Die Franzosen erläuterten jetzt gegenüber dem Nachrichtenmagazin Le Nouvel Obs ihre Beweggründe für den Gang vors Gericht: "Wir wollen, dass dieses Stück als unseres anerkannt wird und dass wir unser Leben als Künstler nicht mehr damit verbringen müssen, uns ständig zu rechtfertigen." Botté fügte hinzu: "Ich mag Rammstein nicht, und ich höre diese Band nicht. Das Riff stammt von mir. Ich wusste ganz genau, dass ich sie nicht plagiiert habe."

Am 10. September soll der Prozess am Pariser Gerichtshof starten. (red, 4.4.2024)