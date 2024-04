Wir streichen "Winnetou", aber ein Entertainer mit Witzen aus der untersten Schublade darf wieder ins Fernsehen? Das ist ein Schlag in die Magengrube

Regina Halmich gegen Stefan Raab: Das ist Brutalität. imago sportfotodienst

Stefan Raab steigt wieder in den Ring. Im Herbst holt sich der frühere TV-Moderator bei Profiboxerin Regina Halmich im Free TV zum dritten Mal mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere Faustwatschen. In sozialen Medien wird das als Sensation gefeiert. "Er möchte sich ein Denkmal setzen“, sagt Halmich. Ein Denkmal wofür?

Raab hat sich bei "TV Total" mit sexistischen, homophoben und rassistischen Witzen hervorgetan. Er bezeichnete Showkollegin Verona Feldbusch als "Wichsvorlage", machte sich wochenlang über den Namen der 16-jährigen Lisa Loch lustig. Zum Coming-out des Fußballspielers Thomas Hitzlsperger fiel ihm ein, dieser spiele bei "Zenit St. Penisburg". Raab führte Menschen aus sozial benachteiligten Milieus vor, Stichwort "Maschendrahtzaun", was haben wir gelacht. Die von ihm verhöhnte Regina Zindler irgendwann nicht mehr. Sie musste wegziehen.

Ja, das ist lange her. Und genau deshalb ist es verkehrt, diesem Relikt der Vergangenheit eine Bühne zu bieten. Die Zeit der ausschließlich auf Häme beruhenden Spaßkultur ist von vorgestern. Und überhaupt: Wir streichen "Winnetou" und "Vom Winde verweht" aus den Programmen, aber ein Entertainer mit Witzen aus der untersten Schublade darf einfach so wieder ins Fernsehen? Das ist ein Schlag in die Magengrube. (Doris Priesching, 4.4.2024)