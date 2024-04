Bahnstrecke am Semmering (Symbolbild). STANDARD/Guido Gluschitsch

Breitenstein/Mürzzuschlag – Ein Unfall mit einem tschechischen Güterzug hat am Donnerstag bei Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) in Niederösterreich zu einer Sperre der Semmering-Bahnstrecke geführt. Ein Wagen war gegen 10.30 Uhr an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark entgleist, ein weiterer war mit einer Achse aus den Schienen gesprungen, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Verletzt wurde niemand, zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag wurde ein Busverkehr als Ersatz eingerichtet.

Die Garnitur, die sich auf dem Weg von Italien nach Bratislava in der Slowakei befand, hatte keine Fracht geladen. Im Zuge eines Lokalaugenscheins sollte geklärt werden, ob der Zug wieder auf die Schienen gestellt werden kann, sagte Seif: "Wir hoffen, dass im Laufe des Tages ein Gleis wieder freigegeben werden kann." Der Schienenersatzverkehr für Fernzüge wurde über die Semmering-Schnellstraße (S6) geführt.

Sanierungsmaßnahmen

Von Samstag bis zum 28. April wird die Semmering-Bergstrecke für Sanierungsmaßnahmen komplett gesperrt. Nach ÖBB-Angaben werden unter anderem etwa zwölf Kilometer neue Gleise verlegt und 19 Weichen getauscht. Essenziell für die Sicherheit entlang der Verbindung sei auch die Erneuerung von Schutzverbauungen zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag. Die ÖBB beziffert die Investitionen am Semmering in diesem Jahr in einer Aussendung mit rund 59 Millionen Euro.

Während der Dauer der Arbeiten werden im Fernverkehr zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag und im Nahverkehr zwischen Neunkirchen und Mürzzuschlag keine Züge fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen wird eingerichtet. Nachtzüge werden umgeleitet. (APA, 4.4.2024)