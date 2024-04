Schauspieler und Regisseur Paulus Manker (66) hat sich mit einer ehemals bei ihm beschäftigten Schauspielerin doch noch gütlich geeinigt. APA/BARBARA GINDL

Zwischen dem Regisseur Paulus Manker und der ehemaligen Alma-Darstellerin Anna Werner Friedmann wurde am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen ein Vergleich erzielt. Manker hatte die Schauspielerin auf Unterlassung einer vor Publikum getätigten Aussage geklagt, die wiederum mit einer Klage wegen übler Nachrede und Beleidigung reagierte.

Ausschlaggebend sei eine ausstehende Gagenzahlung gewesen. Als Friedmann den Regisseur damit konfrontierte, soll er laut Kurier geantwortet haben: "Das muss an dir liegen", woraufhin die Schauspielerin ihre Rolle bei einer Alma-Vorstellung am Semmering öffentlich zurücklegte und Manker ausgebuht worden sei. Im Anschluss habe sie ihm vorgeworfen, anders als ihre Kollegen nicht bezahlt worden zu sein, woraufhin der Regisseur auf Unterlassung klagte. In ihrer Gegenklage ging es um üble Nachrede und Beleidigung.

Am Ende der Verhandlung stand ein Vergleich: Beide stimmten zu, die getätigten Aussagen fortan zu unterlassen, und zogen ihre Klagen zurück. (APA, 4.4.2024)