Die Deutsche Polizeigewerkschaft macht in einem Video auf kreative Weise auf fehlende Dienstkleidung aufmerksam

Das Video beginnt mit einem Seufzer. "Und, wie lange wartest du schon?", fragt ein Mann eine Frau bei einem Gespräch im Polizeiwagen. "Vier Monate. Du?" – "Sechs Monate." Dann steigen die beiden aus – ohne Hose.

"Leider kein Aprilscherz, und uns ist auch gar nicht zum Lachen", meldet sich nach der kurzen Szene Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Bayern in dem Video zu Wort, das am 1. April auf Youtube veröffentlicht wurde. 21 Uniformteile könnten derzeit "gar nicht oder nur mit großer Verzögerung geliefert werden".

Video: Deutsche Polizisten beklagen Mangel an Uniformen.

DPolG Bayern

Kein Scherz

Dass es sich bei dem Video um eine "ernste Sache" und keinen Scherz handelt, bestätigt Köhnlein auch gegenüber dem STANDARD. "Die bayerische Polizei hat aktuell ein Lieferproblem", so Köhnlein. Es sei nicht klar, wann die nächste Lieferung an Hosen, Hemden, Mützen und Jacken komme. Köhnlein fordert deshalb vom bayerischen Innenministerium, alles in die Wege zu leiten, um den "Missstand" rasch zu beenden.

Wie deutsche Medien unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur berichten, begründet das bayerische Innenministerium den Zustand mit gestörten Lieferketten auch durch den Ukrainekrieg. Die Schwierigkeiten bestünden allerdings bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Bei einzelnen Kleidungsartikeln seien Lieferrückstände zuletzt "weitestgehend abgebaut" worden. Das Ministerium teilte demnach außerdem mit, dass die bayerische Polizei die Beschaffung der Kleidung mittelfristig wieder selbst übernehmen wolle. (red, 4.4.2024)